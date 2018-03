Video: Keppihevosista kasvoi laaja ja katseenkestävä harrastus: "Voimme tehdä jotakin suurta yhdessä"

Laivallinen keppihevosharrastajia.

Mahdoton ajatus vielä muutama vuosi sitten, mutta ei enää.

Suomen ensimmäinen keppihevosristeily on saanut huikean suosion. Osallistujia oli yli 400.

"En olisi ikinä voinut kuvitellakaan sellaista. Olemme aika nöyriä suosion edessä, pikkuisen kauhuissaankin", kertoo yksi tapahtuman pääjärjestäjistä, lahtelainen Venla-Maria Uutela.

Kauhuissaan siksi, että tapahtumaa järjestää pieni porukka vapaaehtoisvoimin. Huoli näyttää kuitenkin aiheettomalta.

Järjestelyt onnistuivat todella hyvin, kehuu risteilylle tullut perniöläinen Aurora Aarikka.

Aarikka voitti risteilyllä järjestetyn, 100 cm avoimen luokan estemestaruuskarsinnan. Hän on kilpaillut lajissa aktiivisesti vuoden.

Hänen ratsunsa on Simppa-ruuna, jota Aarikka kuvailee aika kuumapäiseksi kaveriksi.

Vaikka Aarikka tekee keppihevosia myös itse, Simppa on muualta valmiina ostettu.

"Lajissa kiehtoo monipuolisuus ja se, ettei tarvitse olla hyvä harrastaakseen. Kaikki pääsevät mukaan. Samalla tutustuu erilaisiin ihmisiin."

Selma Vilhusen keppihevosdokumenttia Hobbyhorse revolution voisi kenties kutsua lajin läpimurroksi.

Sitä seurannut mediapyöritys lisäsi lajin tunnettuutta ulkomailla, mutta merkittävin muutos tapahtui kotimaassa.

"Osa harrastajista oli aiemmin sitä mieltä, ettei me saada näkyä missään koska se lisää kiusaamista. Moni ajatteli, ettei tällaisia risteilytapahtumia voisi järjestää", Uutela sanoo.

Myös dokumentissa päähenkilöt ovat huolissaan harrastuksensa paljastumisesta.

Nyt keppihevoset ovat näkyneet isosti muun muassa Hevoset Kaivarissa -tapahtumassa ja jopa presidentinvaalikampanjassa.

"Voimme tulla keppareiden kanssa julkiselle paikalle ja tehdä jotakin suurta yhdessä."

Keppariharrastukseen liittyy edelleen myös harhaluuloja.

Yhdysvaltalainen media AP näytti uutisissaan viime vuoden SM-kisoja Vantaalta. Osa kommentoijista ajattelee, että kyseessä on vesittynyt versio ratsastuksesta.

Tosiasiassa moni keppariharrastaja harrastaa myös ratsastusta.

"Yleinen harhaluulo on, että kepparit ovat meille vain joko leikkiä tai urheilulaji. Monesti etenkin miestoimittajat ovat sitä mieltä, että keppihevonen on kirjaimellisesti pelkästään urheiluväline."

Kepparit ovat lisäksi pienoismalli- ja käsityöharrastus. Tavoitteena on tehdä hevosesta mahdollisimman realistinen. Kyseessä on myös keräilyharrastus, sillä itse tehdyt keppihevoset ovat uniikkeja yksilöitä joilla on nimi ja luonne.

Laji on osittain myös leikkiä. Leikistä puhutaan usein kuin se olisi jotakin mitätöntä, vaikka kyseessä on ihmisiä yhteen tuova ja mielikuvitusta ruokkiva voima.

On kuitenkin virheellistä ajatella, että keppihevoset olisivat ainoastaan leikkiä. Jos seuraa hetken metrin esteiden yli hyppyjä, on selvää, että laji vaatii kuntoa ja taitoa.

Tavallinen harhaluulo on myös, että toiminta on hyvin järjestäytynyttä, Uutela kertoo.

"Ulkomailla kuvitellaan, että meillä on isot resurssit, kattojärjestö ja kerhoja koko maassa."

Todellisuudessa resursseja on vähän, vaikka toiminta kiinnostaa monia. Onneksi kasvamassa on uusi, yhdistystoiminnassa aktiivinen sukupolvi.

Seuraava tavoite järjestössä on tarjota valmentajille koulutusta koko Suomen alueella. Toiveissa on, että harrastajat ja ratsastajat perustavat tulevaisuudessa omia aluekerhojaan.