Elonkerjuun uusi laulaja jätti levyalan ja palasi kotikonnuille: "Arjen laatu on parempaa landella"

Elämä yllättää välillä. Viime vuonna Osku Ketola sai puhelun Elonkerjuun rumpalilta Lenni Paarmalta. Tämä kysyi, kiinnostaisiko Ketolaa tulla laulamaan bändistä lähteneen Juha Lagströmin tilalle.

Ketola mietti muutaman päivän ja vastasi kyllä – eihän tuollaista tilaisuutta voinut jättää käyttämättä.

”Elonkerjuussa on hyvin samanlaisia pohjalaismiehiä kuin minä, joten kaikki on ollut hyvin luontaista. Bändissä asiat sanotaan suoraan ja sen jälkeen kysytään muiden mielipiteet. Sitten ryhdytään hommiin”, Osku Ketola kehuu orkesterin ilmapiiriä.

Ketola on kokenut ja monipuolinen musiikkiammattilainen. Suurelle yleisölle hän on tuttu The Voice of Finlandista sekä Palava-yhtyeestä, joka on jäänyt määrittämättömän pitkälle tauolle.

Ketola kertoo kaivanneensa nuoruusvuosien aikaista bänditoimintaa: treenikämpällä soittelua ja yhdessä oloa.

”Elonkerjuun toiminta perustuu juuri yhdessä tekemiseen. Voimme kokoontua soittelemaan kätevästi, koska kaikki jäsenet asuvat tässä lähettyvillä.”

Ketola varttui nurmolaisessa perheessä, jossa musiikki oli vahvasti läsnä arjessa. Hänen isänsä on keikkamuusikko, joka on soittanut monen tunnetun artistin taustayhtyeissä.

Ketola kävi lapsena viulutunneilla ja soitti paikallisissa yhtyeissä.

Parikymppisenä hän muutti opiskelujen perässä Tampereelle. Valmistuttuaan kuvatuottajaksi matka jatkui pääkaupunkiin.

Helsingissä Ketola työskenteli kymmenen vuotta tuottajana ja kykyjenetsijänä Warner Musicilla. Työskentely isossa levy-yhtiössä avasi näköalapaikan koko musiikkibisnekseen. Hän näki läheltä, mitä ala on ihanimmillaan ja raadollisimmillaan.

Ketola hoiti levy-yhtiössä muun muassa Vesa-Matti Loirin, Katri Helenan, Johanna Kurkelan ja Zen Cafén asioita.

Yksi hänen löydöistään oli heavy-yhtye Teräsbetoni, joka myi platinaa ja edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 2008.

Ketola pääsi Teräsbetonin kanssa viisumatkalle Serbian Belgradiin. Hän toimi taustalaulajana ja -rumpalina, kun yhtye esiintyi sadalle miljoonalle tv-katsojalle ja 60 000-päisen serbiyleisön edessä.

”Se oli yksi kokemus, jota en unohda koskaan.”, Ketola toteaa.

”Loppupeleissä tuollaiselle jättiyleisölle on helpompi esiintyä kuin olohuoneessa. Olohuoneessa kaikki kaksikymmentä ovat ihollasi, kun taas areenalla et erota yhtäkään ihmistä massan seasta.”

Vuosikymmenen vaihteessa into levy-yhtiössä työskentelyä kohtaan alkoi hiipua. Tunnetta siivitti levyteollisuuden jyrkkä alamäki: fyysisten äänitteiden myynti laski rajusti ja levy-yhtiöissä viuhui säästöleikkuri.

”Itse musiikin tekeminen ja artistien luotsaaminen oli mahtavaa puuhaa, mutta kaikki se bisnespuoli, mitä tapahtui neuvotteluhuoneissa, alkoi tuntua todella raskaalta.”

Ketola oli haaveillut vuosia maalle muutosta ja vanhasta pohjalaistalosta kotikonnuilla. Esteenä oli, että hänen alallaan on niukasti työpaikkoja Etelä-­Pohjanmaalla.

Kuin tilauksesta Seinäjoen Rytmikorjaamolle etsittiin kehittäjää. Ketola pestattiin määräaikaiseen tehtävään kahden vuoden sopimuksella.

Ketola ja hänen silloinen avovaimonsa, nykyinen vaimonsa, alkoivat etsiä sopivaa taloa Seinäjoen liepeiltä. Sopiva tupa löytyi sattumoisin Ilma­joen Koskenkorvalta.

Muutto Helsingin Ullanlinnasta, 52-neliön kerrostaloasunnosta reilun 300 neliön maalaistaloon oli iso elämänmuutos.

”Talon remontoiminen on ollut iso oppimiskokemus”, Ketola kertoo.

”Moni nykyihminen haluaa, että kaikki on valmista ja uutta, mutta vanhassa tuvassa elämä pyörii talon ympärillä. Siellä laitetaan puita pönttöuuneihin ja ihmetellään, että mitä seuraavaksi tekisi. Se on enemmän elämäntapa kuin järkikysymys.”

Ketola sanoo, että hän ei maalaispoikana tottunut koskaan Helsingissä vallinneeseen jatkuvaan kiireen tuntuun.

”Arjen laatu on parempaa landella. Kun lähdin Helsingissä ostamaan moottoripyörän laakeria, meni kaksi tuntia. Täällä maalla olen laittamassa osaa paikalle jo puolen tunnin kuluttua.”

Elonkerjuu palaa keikka­lavoille uuden laulajansa kanssa pääsiäisenä kahdessa areenakonsertissa Seinäjoella ja Vaasassa. Paluun kunniaksi julkaistu Saanhan mä viereesi tulla -single on saanut hyvän vastaanoton.

Ketola on kokenut paineita siitä, miten fanit ottavat hänet vastaan.

Elonkerjuun vanhoja hittejä hän aikoo tulkita historiaa kunnioittaen, mutta omalla tyylillään.

”Nautin siitä, että pääsen laittamaan itseni likoon. Olen ollut haastavissa tilanteissa aiemminkin. Silloin ei auta kuin tehdä parhaansa ja olla oma itsensä”, solisti tietää.

Perjantaina julkaistu Saanhan mä tulla viereesi -musiikkivideo, on kuvattu Toiskan tilalla, missä juttukin tehtiin.

Elonkerjuu esiintyy 29.3. Seinäjoki Areenalla ja 31.3. Vaasa Rewell Centerissä.