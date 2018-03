Aarre: Aarno Tekoniemi veisti lapsille eläintarhan poppelipuista: "Kaikkea tehdään mitä pyydetään"

Tukkipuuksi kelpaamattomat muhkuramännyt, pahkapuut ja poppelit voivat kätkeä sisäänsä vaikka krokotiilin tai karhun, kun metsuri Aarno Tekoniemi, 58, poistaa puusta kaiken ylimääräisen.

"Niin yksinkertaista se on", hän tapaa sanoa ihmettelijöille.

Teuvalla sijaitsevan Pappilankankaan hiihtomajan ympäristöön alkoi viime talvena ilmestyä lasten iloksi toinen toistaan hienompia viidakon ja metsän eläimiä.

Kaikki alkoi siitä, kun vanhan rauniokirkon pihamaalta poistettiin poppelit ja hiihtomajan puuhanainen Kaisu Viljanmaa keksi haluta niistä krokotiilin.

"Tuossa se on, elämäni ensimmäinen krokotiili", nauraa Aarno, joka alun perin epäili, ettei poppelipuun rungosta riittäisi yhtenäistä värkkiä krokotiilin muotoilemiseen.

Hänen ainoa työkalunsa on moottorisaha, ja jokaisen työn on synnyttävä yhdestä puusta.

"En meinannut päästä yhteisymmärrykseen itseni kanssa, vaikka kuinka vahtasin krokotiilin kuvaa. Yhtäkkiä yöllä neljän aikaan heräsin ja tajusin, miten se pitää tehdä. Sen jälkeen kaikki oli pläkkiselvää."

Poppelipuun runko osoittautui käytännössä isommaksi kuin metsurin muistikuva rauniokirkon pihassa huojuneista puista oli. Ensimmäinen krokotiili sai seurakseen kaksi muutakin, ja materiaalia riitti lopulta kokonaiseen eläintarhaan.

Lasten silmistä loistava ilo on se, joka Aarnoa on vapaaehtoisessa projektissa eniten inspiroinut. Usein ympärillä on ollut iso joukko ihmettelijöitä seuraamassa, mitä puun rungon sisältä tällä kertaa löytyy. Aarnoa onkin alettu kutsua moottorisahataiteilijaksi.

"En kyllä ole löytänyt itsestäni taiteilijaa vielä. On identiteetti vähän hukassa", hän hekottaa ja muistuttaa olevansa edelleen metsuri.

Tekoniemellä on takanaan jo 42 vuotta jatkunut ura Metsäliiton metsurina. Tällä hetkellä hän on Etelä-Pohjanmaan alueella Metsäliiton ainoa verokirjametsuri.

Lue Aarteen jutusta, mistä Tekoniemen veistoharrastus sai alkunsa ja mikä erikoisuus on hänen tavaramerkkinsä.