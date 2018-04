Suomen Paistinkääntäjien valtavoudiksi valittiin historian nuorin ja ensimmäinen nainen: 37-vuotias Johanna Hornborg-Ojala

Johanna Hornborg-Ojala haluaa kehittää Chaîne des Rôtisseurs Finlande – Suomen Paistinkääntäjät Ry:n toimintaa entistä avoimemmaksi vastaamaan jäsenten toiveita ja tarpeita. Hän haluaa myös nostaa esiin Suomen korkeatasoista ravintolakenttää muuallakin kuin Helsingissä.

”Meillä on Suomessa paljon hyviä ravintoloita, mutta vieläkin sitkeästi elää harhaluulo, että näistä parhaat ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle. Tosiasiassa Suomessa on huippuluokan ravintoloita jopa aivan pienillä paikkakunnilla" Hornborg-Ojala sanoo.

Osoituksena korkeatasoisesta ruuasta ja palvelusta Suomen Paistinkääntäjät myöntää ravintoloille kilpitunnuksia.

Chaîne des Rôtisseurs – Suomen Paistinkääntäjät ry on Suomen suurin gastronominen järjestö. Sen jäsenmäärä on kasvanut yli kahdentuhannen. Yhdistyksen tarkoitus on kehittää Suomen ruoka-, juoma- ja ravintolakulttuuria yhteistyössä alan ammattilaisten ja harrastajien kanssa.

Johanna Hornborg-Ojala on toiminut järjestössä viimeiset seitsemän vuotta tiedottamisesta vastaavana puhemiehistön jäsenenä.

Chaîne des Rôtisseurs on maailman vanhin ja suurin kansainvälinen gastronominen järjestö, jonka päämaja on Pariisissa ja jäseniä noin 80 eri maassa, yhteensä 25 000. Suomi on jäsenmäärältään järjestön kolmanneksi suurin maa, jolla on merkittävä edustus myös kansainvälisessä hallinnossa.