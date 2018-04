Eliisa Kuusela hurahti hapanjuurileipään – "Harrastus lähti lapasesta"

"Hyvään leipään ei tarvita kuin vettä, suolaa ja jauhoja", vakuuttaa Eliisa Kuusela. Hän on harjoitellut vaalean hapanjuurileivän tekemistä nyt pari vuotta ja kiertää kouluttamassa muitakin leivänteon saloihin.

Kuusela on asunut ja työskennellyt Ruotsissa ja Norjassa, missä hapanjuurileivonta on suosittua. Hän on aina pitänyt leivästä, mutta sen syöminen turvotti vatsaa ja aiheutti vaivoja.

Kunnes sitten Oslossa hän repsahti voileipään, joka olikin herkullista eikä aiheuttanut lainkaan vatsaongelmia.

"Kävelin leipomolle, ostin juurta ja jauhoja ja vatsavaivat loppuivat kuin seinään. Rupesin leipomaan omat leipäni, ja sen jälkeen farkunnappi on mennyt kiinni."

Juurileivän leipomiseen on Suomessa vanhat perinteet, mutta meillä leivotaan juureen lähinnä ruisleipää.

Kuusela leipoo vaaleaa hapanjuurileipää. Häneltä on ilmestynyt aiheesta kirjakin, missä kolmentoista vaiheen leiväntekoprosessi selvitetään seikkaperäisesti. Kuulostaa vaikealta.

"Kannattaa opetella ensin yksi tapa ja soveltaa sitä, sillä leivontaan on monta tapaa. Ensimmäinen sääntö on, että ala leipoa."

Kirjansa julkistustilaisuuteen Kuusela on tuonut mukanaan tilkan juurta. Hän sekoittaa leipätaikinan hetkessä syömäpuikon avulla muovisessa irtokarkkilaatikossa.

"Laatikko on kätevä, sillä sen saa jääkaappiin odottamaan leipomista, jos ei heti ehdi leipoa. Syömäpuikkoon taas ei sekoittaessa tartu liikaa taikinaa", Kuusela perustelee.

Leivän voi kohottaa korissa ja paistaa lähes minkälaisessa uunissa. Onpa Kuusela paistanut leipiä retkiolosuhteissa trangiallakin.

Leipä antaa paljon anteeksi, mutta jauhojen on syytä olla hyviä. Kuusela suosii luomua ja spelttijauhoja.

"Tavoitteeni on, että suomalaiset alkaisivat jälleen syödä leipää. Minulla harrastus lähti lapasesta." Ammatiltaan Ylöjärveltä kotoisin oleva Kuusela on sairaanhoitaja ja konferenssitulkki.

Kuuselan visioissa kauppojen jauhohyllyt ovat yhtä leveitä kuin leipähyllyt ja jauhoista kerrotaan, mitä lajiketta ne ovat. Leipämaistajaisia järjestetään siinä missä viinitastingejäkin.

"Haluan luoda uskoa viljelijöihin, mylläreihin ja pienleipomoihin, että leivässä on potentiaalia. Meillähän on Suomessa valtavan hyvä leipäkulttuuri", Kuusela kehuu ja vertaa Ruotsiin, missä on samat leivät kaupoissa etelästä pohjoiseen.