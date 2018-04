"Sonnipatsas oli paras näyttelypalkinto ikinä" – Luston asemasta sukeutui taidekeidas.

Viehättävä kansallisromanttinen asema seisoo vakaana Parikkala–Savonlinna -radan varressa. Kyltissä lukee Lusto. Juna pysähtyy edelleen yli kymmenesti päivässä.

Turismia varten vuonna 1908 valmistunut Punkaharjun vanha asema on lähes kivenheiton päässä Hotelli Punkaharjusta, entisestä Punkaharjun Valtionhotellista. Vielä lähempänä naapurissa on Metsämuseo Lusto.

"Meillä on täällä tällainen mikroyhteiskunta, pyhä kolminaisuus. Kivaa väkeä, jotka ovat ottaneet hyvin vastaan", kertovat aseman runsas vuosi sitten ostaneet Hannu Huitti ja Mikko Ranta-Huitti.

Leipätyökseen genetiikkapalveluja kotieläintiloille tarjoavat isännät ovat intohimoisia taideharrastajia. Asema palvelee heitä asiakastilaisuuksien järjestämisessä sekä vapaa-ajan paikkana.

"Täältä voi käydä junalla päiväreissun Helsingissä hammaslääkärissä", Ranta-Huitti kehuu.

Yksin miehet eivät kuitenkaan upeista puitteista nautiskele. Heti ensimmäisenä kesänä ovet avattiin myös yleisölle. Esillä oli Miina Äkkijyrkän laaja näyttely, jonka kävijämäärä yllätti omistajat, ja myytyjen teosten määrä taitelijan.

"Ihmiset löysivät tämän tosi hyvin. Oli paljon upeita kohtaamisia", Mikko Ranta-Huitti kertoo.

Äkkijyrkän töitä on nähtävillä joitain edelleen. Kookas pronssivalu Kaksi maljaa kuuluu vakiokalustoon, ja pihalla Puruveden suuntaan katselee autonromuista työstetty peltilehmä vielä ainakin vuoden verran. Toiselle puolelle asemaa on tulossa taiteilijalta vielä kesään mennessä aidon kokoinen pronssinen vasikkateos.

Sisällä jalustoilla jäseniään ojentelevat herkät vasikat. Ne ovat osa parhaillaan esillä olevaa Suomalaisia kotieläinten kuvanveistäjiä -näyttelyä.

Kotieläinveistosten näyttely pohjautuu eläimiin erikoistuneen Anton Ravander-Rauaksen töihin, joista tunnetuin lienee Olavinlinnan Musta pässi Savonlinnassa.

Huitti on keräillyt taidetta pitkään. Kaikkiaan kokoelmissa on noin 500 teosta.

Ravander-Rauas on erityisessä suosiossa. Kun Karjaväen lomaliitto 1990-luvulla lopetti toimintansa, Hannu Huitti osti siellä olleet viisi veistosta. "Siitä se himo sitten lähti."

Nyt kokoelmassa on 29 Ravander-Rauasta. Rakkain veistoksista on siitossonni Mäki-Mattilan Inssiä esittävä. Se oli kansainvälisessä ayrshire-rodun kongressissa Suomessa näyttelypalkintona. "Voitimme sen meidän Tia-Maria -lehmällä. Se on kaikkein paras näyttelypalkinto ikinä."

Näyttelyssä on oman kokoelman lisäksi muutama veistos lainassa.

Kesällä Aseman taidelaituriksi nimetyt tilat valtaa Nanna Suden näyttely Kuiskivien toiveiden puutarha.

Sitä täydentävät piharakennuksissa Katja Rauhamäen, Kristian Venäläisen ja Päivi Latvalan teokset. Lehmistään tunnettu Latvala pitää asemalla myös maalaiskurssia. Näyttelyjen aukiolo järjestyy paikallisen taidelukion opiskelijoiden voimin.