Hjallis Harkimo eroaa kokoomuksesta: "Ero astuu voimaan heti!"

Kansanedustaja Harry "Hjallis" Harkimo eroaa kokoomuksesta. Harkimo kertoo asiasta parhaillaan eduskuntatalolla järjestämässään tiedotustilaisuudessa.

"Mä eroon kokoomuksesta."

Harkimo kertoo olleensa puolueen menoon tyytymätön jo pitempään, joten ajatus on kytenyt jo jonkin aikaa.

"Kun mä olen kritisoinut kokoomusta ja sitä tapaa, millä asioita on hoidettu. Meillä on ollut eri linjat. Niin mun mielestä on reilua, että mä eroan. Tää ei koske yhtä asiaa, vaan montaa. Ja tapaa, millä puoluetta on johdettu."

Eroprosessi on jo liikkeellä.

"Se astuu voimaan heti. Mä lähetän meilin samaan aikaan tilaisuudesta. Se on sillä selvä."

Kansanedustajan tehtävään ero ei vaikuta, vakuuttaa Harkimo. Hän ei myöskään halunnut kommentoida vielä tulevia asioita. "Niistä kerron sitten aikanaan."

Liike-elämässä tunnettu ja mediassa suosittu persoona kertoo Maaseudun Tulevaisuuden perjantaina ilmestyvässä Viikonvaihde-liitteessä tyytymättömyydestään kokoomukseen ja politiikan nykytilaan.

Eduskunnan takarivistä ääni ei ole kuulunut riittävästi.

"Ei meidän ryhmäkokouksissa päätetä mitään, siellä keskustellaan. Olen siellä kaksi vuotta istunut, tiedän jo. Moni ajattelee vain sitä, miten tulisi valittua uudestaan seuraavissa vaaleissa", jyrähtää Harkimo.

Harkimo avautuu haastattelussa myös soteuudistuksesta, joka on miehen mielestä täysin epäonnistunut tekele.

"Kollegat selittää, että mun pitäisi vaan hyväksyä se siksi, että sitä on tehty niin kauan. Kukaan ei sano, että se pitäisi hyväksyä siksi, että se on niin hyvä!"

Maakuntamallia mies ruotii vain yhdeksi uudeksi byrokraattiseksi hirviöksi.

"Kun piti purkaa byrokratiaa ja säästää rahaa, ei silloin kuulu rakentaa uutta byrokratiaa. Hallituksella ei ole hajuakaan mistä puuttuvat rahat otetaan."

Viime eduskuntavaaleissa 64-vuotias Harkimo sai 11 416 ääntä, 13. eniten koko maassa.

Hänen edelleen kokoomuksen kansanedustajista menivät Alexander Stubb, Jaana Pelkonen, Ben Zyskowicz ja Juhana Vartiainen. Harkimo oli ehdolla Uudeltamaalta kansanedustajaksi ensimmäistä kertaa.

Harkimo on pitänyt eduskunnassa puheenvuoroja melko harvoin.

Ilta-Sanomien viime lokakuisen selvityksen mukaan hän oli pitänyt 11 puheenvuoroa, mikä on kansanedustajista neljänneksi vähiten. Ahkerin puhuja, Pia Vittanen (sd.) oli puhunut 617 kertaa.