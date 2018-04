Nuori viljelijä sanoitti hittibiisin uudelleen: "Nyt oli semmoinen aihe, joka oli lähellä sydäntä"

Kirjoitin eilen uudet sanat tuttuun kappaleeseen. 🐮#suomalaisentuottajanpuolesta Näytän sulle arjen maatilan Ja kerron kuinka ruokasi tuotetaan Tuotemerkeillänsä kaupat mua alistaa Ja siksi maajussin aika on nousta ja vastaan laittaa Valvon usein rahahuolissa Se johtuu noista tuottajahinnoista Mietin miks en ansaitsis korvausta Siitä että mä karjaani hoidan ja korjaan viljaa Byrokratian luvattu maa Suomi on Kunpa tukihakuoppaasta sais selkoversion Virheettömyys vaaditaan maajussin työssä tai sanktion saa Vähempikin riittäis, vähempikin riittäis byrokratiaa En tahtois olla tukien varassa Nehän on vaan hinnanalennuskorvausta Yötä myöden pellolla tehdä saa Vaan pomot solmiot kaulassaan työstämme eurot ottaa Oikeutta kaipaa ammattikuntamme tää Ilman rahaa tuotantoa ei voi pyörittää Tekijäänsä työn tulee kiittää ei markkinajohtajia Jyvät ei mee tasan, jyvät ei mee tasan se huomattu on Minä kiitän siitä että ostat suomalaista Sadattuhannet työpaikat edelleen säilyä saa Sinulla on kuluttajana valta vaikuttaa Valitsethan meidät Kaupan valta markkinoilla tulee haihtumaan Ei uusi sukupolvemme suostu alistumaan Joutsenlippu vihdoinkin ylväänä tuulessa liehua saa Aion tuottaa ruokaa, aion tuottaa ruokaa niin kauan kuin voin