Video: Saarijärven erakko sai tarpeekseen kulutusyhteiskunnasta – "Väestön keskittämisessä kaupunkeihin ei ole mitään järkeä"

Marketta Horn asuu mummonmökissä keskellä suojeltua metsää. Naisella on työn alla kirja, jossa hahmotellaan ekologisesti kestävää elämäntapaa ja visioidaan tulevaa.

Myöhemmin Hornin elämän suuntaa on keskeisesti määrittänyt ympäristöherääminen. Sen Horn kertoo kokeneensa 1980-luvun alussa, jolloin hän asui Luxemburgissa.

"Harvoin niissä on mitään mökkiä, mutta näin oli Saarijärvellä onnellinen tilanne", Horn kertoo.

Horn on paluumuuttaja keskisuomalaiseen Saarijärven kuntaan, jossa hän vuosikymmeniä sitten lapsena asui ja kävi koulua.

Tie muuttuu mutkittelevaksi poluksi, jonka päässä on ikipuiden saartama pieni punainen mummonmökki.

"Voi kysellä, että onko siinä mitään järkeä? Miten lapset voivat kasvaa siellä asfaltin päällä ja vankikopeissa, jos ne on vain pieniä 16 neliön kämppiä? Sehän on tietysti maailman paras kuluttaja... Jos minäkin olisin Helsingin pormestari, niin koettaisin saada ihmiset näihin pieniin kämppiin ja sitten kadulle ostamaan, ostamaan ja ostamaan", Horn pyörittelee.

Metsässä asumisessa iäkästä naista viehättää omavaraisuus ja turvallisuudentunne.

"Täällä on sataprosenttisen turvallista asua. Vesi tulee lähteestä, lämmityksen saan puista ja ruoka on kellarissa."

Nykyajan mukavuuksista Marketta Horn on sallinut itselleen veden ja sähkön.

"Ei täällä käy aika pitkäksi. Aina on jotain tekemistä ulkona tai sisällä. Ja sitten netissä on koko maailma. Ihmiskunta ei ole vielä edes tajunnut, paljonko maailma on muuttunut netin ansiosta."

Metsän siimeksessä valmistuu paraikaa uusi kirja, jossa pureudutaan ekologisesti kestävään elämäntapaan ja visioidaan tulevaa.

"Olen kirjoittanut sellaista kirjaa kuin Neljännen milleniumin elämäntapa. Pohdin kirjassani, miten voisimme elää tällä planeetalla vielä seuraavat tuhat vuotta."