Tee itse: Lintuallas tuo vilskettä pihapiiriin

Linnut kuuluvat kiinteästi suomalaiseen pihapiiriin. Monilla omakotiasujilla on puissaan linnunpönttöjä helpottamassa kolopesijöiden asuntotarvetta, ja talvisin useille pihoille pystytetään lintujen ruokintapaikka.

Lisää vilskettä puutarhaan saa rakentamalla betonisen lintujen juoma- ja peseytymisaltaan.

Kuumina kesäpäivinä tai pitkän kuivuuden jatkuessa monille linnuille, erityisesti pesäpoikasille, vedensaanti on tärkeää. Siemensyöjälintujen, kuten vihervarpusen, peipon ja viherpeipon, ruuassa on vähän vettä, joten juotavaa on saatava muualta. Kesäkuumalla monet linnut käyvät virkistäytymässä juoma-altailla peseytymällä.

Lintujen juoma-allas kannattaa sijoittaa paikkaan, joka on avara mutta samalla myös suojaisa. Hyvä paikka altaalle on suuren puun lehvistön siimeksen alla, jolloin peseytyvät linnut ovat piilossa pedoilta. Allasta ei pidä rakentaa ihan lähelle talvista ruokintapaikkaa, koska se voi lisätä jonkin verran tautiriskiä.

Oma kokemukseni on, että eri lintulajit, mutta myös yksilöt, käyttävät allasta eri tavoin. Viime vuonna läheisessä tammessa pesinyt sinitiaispariskunta oli todella ahkera altaan käyttäjä. Parhaimpina päivinä tiaiset kävivät useaan otteeseen peseytymässä, ja kun poikaset olivat valmiita lentämään, veivät emot poikasensa ensimmäiseksi altaalle vesileikkeihin. Oli hauskaa katsella, kun nuoret linnut pärskivät vettä yltympäriinsä.

Lintuallas

Tarvikkeet: noin 25 kg betonia. Noin kottikärryllinen salaojahiekkaa. Noin 10 l pikkukiviä. Hinta-arvio on 5–10 euroa.

1. Kaiva maahan noin 25 senttimetriä syvä kuoppa kooltaan 50x50 senttimetriä.

2. Täytä kuoppa hiekalla ja muotoile kuopan keskelle syvempi (15 senttimetriä) ja reunoille matalampia alueita. Tarkista vatupassilla, että reunat ovat samassa tasossa.

3. Sekoita betoni ja täytä kuoppa 5–7 senttimetrin paksuudelta. Lado märkään betoniin kivet aloittaen kuopan pohjalta. Peitä valmisallas muovikelmulla ja kastele kuivuvaa allasta 2–3 päivään, kunnes betoni on täysin kovettunut.

4. Täytä allas vedellä ja tarkista tiiviys. Jos allas vuotaa, voit tiivistää altaan epoksihartsilla.