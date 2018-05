Arvio: Viirun ja Pesosen seikkailut ovat letuntuoksuista lastenteatteria

Kyllä siinä kissaa kismittää, kun ei saa heti herättyään vetreyttää yön kangistamia lihaksiaan pienellä aamujumpalla. Onhan se nyt aivan kohtuutonta, että omistaja päättää kieltää sängyllä pomppimisen aamuvarhaisella!

Viiru (Henna-Maija Alitalo) saa tarpeekseen Pesosen (Raimo Viitanen) pomottelusta ja muuttaa pihan perälle vanhaan ulkohuussiin rakennettuun taloon. Elämä omassa talossa ei ole kuitenkaan niin auvoista kun Viiru alun perin kuvitteli, etenkin kun pihapiirissä hiipii öisin kettu.

Hämeenlinnan kaupunginteatterin Viiru muuttaa -näytelmä on rakkaudella ja taidolla hiottua lastenteatteria, joka ei aliarvioi yleisöään. Asioita ei yliselitetä eikä lapsijoukkoa yritetä naurattaa alatyylisillä vitseillä. Lapsetkin ansaitsevat arvokasta teatteria.

Pienelle näyttämölle on luotu yksityiskohtainen lavastus kasvimaan jättiporkkanoineen kaikkineen. Alakouluikäinen seuralaisenikin ihasteli ennen esityksen alkua Viirun ja Pesosen kotia, siinä kun on portaat ja kaikki.

Rajallinen estradi asettaa toki työryhmälle tiukat rajat, sillä näyttämölle ei millään mahdu kahta ihmisnäyttelijöille sopivaa taloa. Ongelma on ratkaistu tekemällä Viirun talosta niin pieni, että sen sisälle mahtuvat vain Viirua ja Pesosta esittävät nuket, joita näyttelijät liikuttelevat. Nuket ovat upeat, mutta takariviltä niiden hienoja yksityiskohtia ei valitettavasti näe.

Kokonaisuutena näytelmä on viihdyttävä, vaikka nuorimpia ilkeä kettu saattaa vähän pelottaa. Alitalo on omaksunut liikkeisiinsä kissamaista pehmeyttä, kun taas Viitanen on kuin ilmetty Pesonen. Kaiken lisäksi näytelmän aikana Pesonen paistaa ihan oikean letun, jonka tuoksu leijuu katsomossa pitkään. Herkullista!

Kevään esityksiin on enää rajoitetusti paikkoja jäljellä, mutta näytelmä pyörii Hämeenlinnassa myös syyskaudella.

Viiru muuttaa Hämeenlinnan kaupunginteatterissa 8.12. saakka.