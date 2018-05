Rääkkylän siskokset ponnistivat pieneltä kylältä maailmalle – Mimmit-lastenmusiikkiyhtye valloittaa ulkomaita

Kahden sisaruksen muodostama lastenyhtye Mimmit valloittaa maailmaa positiivisella asenteellaan ja tarttuvalla musiikillaan. Juuret ovat vahvasti Pohjois-Karjalassa.

Rääkkylästä kotoisin olevat sisarukset Pauliina Lerche, 44, ja Hannamari Vallila, 36, perustivat Mimmit 11 vuotta sitten.

Mimmeiltä on ilmestynyt viisi levyä, joista viimeisin Ystävyys valittiin vuoden 2017 lastenlevyksi. He ovat tehneet yli 500 konserttia ja heidän animaatioita on myyty eri 40 maahan.

Menestystarina sai alkunsa, kun Pauliina Lerche pyysi pikkusiskoaan Hannamaria levyttämään yhteisen lastenlevyn.

Sitä ennen Lerche oli soittanut kansanmusiikkiyhtye Värttinässä, valmistunut Sibelius Akatemiasta ja keikkaillut ympäri maailmaa ja julkaissut levyjä Japanissa saakka.

Vuosituhannen alussa hän julkaisi kaksi soololevyä. Yllättäen hän alkoi saada palautetta lasten vanhemmilta.

”Monet tulivat sanomaan, että lapset tykkäävät musiikistani. Se oli hämmentävää, koska en tehnyt musiikkiani lapsille, vaan lähinnä itselleni”, Pauliina Lerche muistelee.

Pyynnöistä huolimatta hän ei halunnut tehdä lastenmusiikkia, koska hän koki lapsiyleisön liian haastavaksi. Ajatus jäi kuitenkin hautomaan.

”Myöhemmin oivalsin, että jos lapset tykkäävät musiikistani, minun tarvitsee muuttaa vain sanoituksia. Kun aloin tehdä ensimmäisiä lauluja, sain inspiraation vanhoista kansansaduista, joita vanhemmat lukivat minulle lapsena. Ymmärsin pian, että Mimmeistä syntyisi myös kirjoja ja animaatiosarjoja.”

Animaatiosarjasta haaveillut muusikko alkoi etsiä yhteistyökumppaneita, mutta joka paikasta vastattiin ei. Vuosien yrittämisen jälkeen tapahtui käänne ja Mimmeille näytettiin vihreää valoa monelta suunnalta.

Ovet kansainvälisille markkinoille aukesivat, kun saksalainen tuotantoyhtiö bongasi Mimmien animaation MTV Juniorin verkkosivuilta.

Seuraavana tavoitteena on viedä Mimmit Japanin markkinoille. Viime kuussa Mimmit aloitti yhteistyön japanilaisen Gaia Inc. -agenttitoimiston kanssa. Sama yhtiö edustaa Japanissa Madonnan ja Bryan Adamsin kaltaisia maailmantähtiä.

Paulina kuitenkin toteaa, että Mimmejä ei viedä maailmalle dollarin kuvat silmissä.

”Japanissa ihmiset aistivat sen, että raha ei ole meille tärkeintä, vaan teemme tätä täydestä sydämestä.”

Mimmien musiikissa sekoittuvat suomalaiskansalliset sävyt ja maailman rytmit. Lapsille ei lauleta kura-asuista ja kiukuttelusta, vaan asioita lähetystään positiivisuuden kautta.

Viime vuonna Lerche toteutti laajan ystävyyskyselyn lapsille. Yli tuhannen vastausten pohjalta syntyi Ystävyys-kappale, jonka tavoitteena on ehkäistä kiusaamista.

”Olin suorastaan häkeltynyt, kuinka upeita ajatuksia lapsilla on ystävyydestä. Muutama lasten ajatus päätyi lauluun sellaisenaan.”

Mimmien siskokset varttuivat Rääkkylässä. Lerchen mukaan Rääkkylä oli kokoisekseen vireä paikka ja siellä oli hyvät harrastusmahdollisuudet.

Perhe asui kirkonkylällä. Äiti työskenteli opettajana ja isä oli tehdaspäällikkönä muovialan yrityksessä. Vanhemmat ovat kovia luontoihmisiä, joten marjastus ja sienestys tulivat tutuksi heille jo lapsena.

”Perheellämme on vaatimaton kesämökki saaressa ja olimme siellä paljon lapsena. Isäni on intohimoinen kalamies ja nyt hän saa vuorostaan opettaa lapsenlapsia kalastamaan.”

Lerche odottaa innolla mökkikesää. Perhe, johon kuuluvat muusikkoaviomies Peter Lerche sekä 9- ja 12-vuotiaat tyttäret, muuttaa kesälomakaudeksi Hirvensalmelle.

”Odotan innolla, että pääsen mökille tekemään uusia biisejä. Mökin terassilta avautuu järvinäkymä, joka rentouttaa ja tekee aivoille hyvää.”