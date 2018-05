Missä on syntynyt maailman kovin ääni? Testaa tietosi 10 kysymyksen visassa

10 kysymystä 25.5.2018 1. Mikä oli voin tukkuhinta EU:ssa viime viikolla? 2. Mikä lyhenne on SMMKKG? 3.Kuka suomalainen pelaa jääkiekkoa NHL-loppu­otteluissa Las Vegas Knightsissa? 4. Mikä joukkue on hallitseva miesten pesäpallon Suomen mestari? 5. Minkä nimisen hevosen osaomistaja on Iivo Niskanen? 6. Millä linnulla näistä on pisin muuttomatka ja minne se lentää? 7. Missä pääministeri Juha Sipilä on viettänyt nuoruutensa ja kirjoittanut ylioppilaaksi? 8. Missä on syntynyt maailman kovin ääni? 9. Missä maassa sijaitsee Krakataun tulivuori? 10. Miten Lappajärvi on syntynyt?