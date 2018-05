Äidiksi ilman kumppania – Eve sai tyttären aivan viimeisellä hetkellä

Eve, 27, on aina halunnut lapsia, useammankin. Hän ajatteli, että niiden aika olisi kolmikymppisenä, sitä ennen hän keskittyisi uraansa.

Suunnitelmat menivät kuitenkin uusiksi.

Vuonna 2014 Eve meni lääkäriin kysymään, miksi hänen kuukautisensa olivat loppuneet.

Hän ei ollut asiasta erityisen huolissaan: hän oli urheillut paljon, oli stressiä.

Myyntitöitä tekevä nainen matkusti paljon: välillä hän nukkui vain kaksi yötä kuukaudesta kotona. Vanhemmat kuitenkin patistivat lääkäriin.

Evellä todettiin munasarjojen autoimmuunitauti. Elimistö siis hyökkää itseään vastaan ja tuhoaa munasoluja.

Naisen eliniän aikana munasarjoista irtoaa noin 500 kypsää munasolua. Evellä suurin osa niistä oli tuhoutunut.

Julkisen terveydenhuollon puolella tutkimuksissa kesti. Odoteltiin, löytäisikö Eve miehen, jonka kanssa perustaa perhe.

"Yritin Tinder-treffejä, kaikkea mahdollista. Ei onnistu, että etsii isää. On etsittävä puolisoa", sanoo Eve.

Hänestä tuntui, että asiat etenivät liian hitaasti. Hän päätti mennä yksityiselle klinikalle Tallinnaan.

Tarkoitus oli kerätä ja pakastaa munasoluja. Ensimmäisellä keräyskerralla niitä ei saatu talteen yhtään. Toisella kerralla niitä oli enää muutama jäljellä.

Eve oli ajatellut, että munasolut pakastetaan. Pakastetuilla soluilla on kuitenkin pienempi todennäköisyys hedelmöittyä kuin tuoreilla.

Päätös munasolujen hedelmöittämisestä koeputkessa piti tehdä nopeasti. Lääkäri sanoi, että hänen työvuoronsa loppuu tunnin päästä.

Eve katseli listaa siittiön luovuttajista. Vaihtoehtoja oli 50. "Minulle kelpaa mikä vain", hän ajatteli.

Hän soitti vanhemmilleen ja siskolleen. Päätös syntyi: numero 37, siniset silmät ja ruskeat hiukset.

Nyt lattialla möyrii kahdeksankuinen Tiia.

Pienperheyhdistyksen vertaistoiminnan koordinaattori Riikka Koola arvioi, että lasten hankkiminen yksin on yleistynyt Suomessa ja yleistyy edelleen.

Eve on yllättynyt siitä, miten paljon muita itsenäisiä äitejä on. Hän on käynyt Pienperheyhdistyksen Itselliset äidit -vertaistukiryhmän tapaamisissa.

"Luulin, että rankinta olisi tehdä kaikki itse. Eniten kuitenkin kaipaa sitä, että olisi joku jakamassa iloja, kun Tiia oppii uusia taitoja."

Mitä hyviä puolia itsenäisessä äitiydessä on?

"Ei tarvitse tapella kasvatusmetodeista. Sitä myös kokee itsensä tärkeäksi, kun näkee, kuinka tärkeä on vauvalle, kun on ainoa huoltaja."

Even ja Tiian nimet on muutettu.