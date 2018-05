Helle, lasinsirut, sammakot ja hyönteismyrkyt – lista lemmikkiä uhkaavista kesäkiusoista

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY muistuttaa, että kesällä lemmikin hoitoon liittyy monta huomioitavaa asiaa.

1. Ennen kesälomamatkaa on aina syytä varmistaa, että koiran ja kissan kaikki tarvittavat rokotukset ja madotukset ovat kunnossa.

Ulkomaille matkustavat voivat tutustua lemmikkien maakohtaisiin tuonti- ja vientivaatimuksiin Eviran sivuilla.

Kanit kannattaa rokottaa RHD-virusta vastaan, sillä virus ei ole välttämättä hävinnyt villikaniinipopulaatiosta.

Pääkaupunkiseudulla on syytä olla varovainen etenkin alueilla, joilla villejä kaneja esiintyy. Luonnon ruokaa ei näiltä alueilta kannata kerätä ja ulkoilun kanssakin pitäisi olla varovainen.

2. Kesällä kuumuus voi koitua lemmikin kohtaloksi, jos sillä ei ole pääsyä varjoon. Kaikilla ulkona pidettävillä lemmikeillä pitää olla tarjolla raikasta vettä ja varjostava suoja, johon eläin pääsee viilentymään.

"Häkkiä ei saa asettaa suoraan aurinkoon. Samat varotoimet koskevat autoilua. Helteisinä päivinä lemmikkejä ei saa jättää pitkäksi aikaa edes varjoisaan paikkaan jätettyyn autoon tai asuntoautoon, sillä auringon siirtyessä auto saattaa joutua paahteeseen", HESY:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen muistuttaa.

"Ikkunan pitäminen raollaan ei viilennä autoa. Helteisinä päivinä lämpötila kohoaa suljetussa autossa nopeasti vaarallisen korkeaksi."

3. Myös liikkuvassa autossa voi syntyä vaaratilanteita ja sen vuoksi autoilijoiden on syytä pitää lemmikit matkan aikana joko verkolla erotetussa takaosassa, turvavaljaissa tai auton rakenteisiin sidotuissa kuljetushäkeissä ja -kopeissa.

Vapaana oleva eläin voi häiritä kuljettajaa tai kulkeutua polkimien tuntumaan hengenvaarallisin seurauksin. Pysähdyspaikoilla lemmikki on aina pidettävä kytkettynä, jotta se ei pääse karkaamaan.

Karkaamisen estämiseksi koiratalouksien kannattaa aidata myös kodin ja mökin piha ja kissatalouksien verkotettava tai lasitettava parvekkeet ja verkotettava ikkunat.

3. Luonnossa liikkuessaan utelias lemmikki voi nuuskia kyykäärmeitä ja ampiaisia sekä kimalaisia ja mehiläisiä.

Koska kyyt puolustautuvat puremalla ja pistiäiset pistämällä, on lemmikin omistajan syytä pitää mökillä ja ulkoillessaan mukanaan apteekista saatavaa kyypakkausta ja päivystävän eläinlääkärin yhteystietoja.

Moni utelias koira saattaa purra myös sammakkoa, jonka ihon rauhaset ovat sille myrkyllisiä. Myrkytys ei ole koiralle vaarallinen, mutta edellyttää käyntiä eläinlääkärillä.

Klinikkakäynti voi olla edessä myös, kun koira tai kissa syö etanan. Siinä riskinä on keuhkomatotartunta.

Koira voi saada ketunpesästä tai kuolleen ketun raadosta koira voi saada kapin. Siihen ei ole estolääkitystä, mutta se on helposti hoidettavissa.

Kapitartuntaa voi yrittää estää välttämällä alueita, joilla oleskelee paljon kettuja tai supikoiria.

Puutiaiset eli punkit leviävät Suomessakin yhä pohjoisemmaksi ja voivat tartuttaa lemmikkiin vakavia tauteja. Ihoon pureutunut puutiainen on poistettava mahdollisimman pian ja puremakohtaa on seurattava iho-oireiden varalta.

Ennaltaehkäisevästi koiralle voi ostaa punkkipannan. Lisäksi koirille ja kissoille on saatavilla apteekeissa ja eläinlääkäriasemilla myytäviä punkinestoliuoksia, jotka sivellään niskanahkaan ja joiden käyttö on uusittava 4–6 viikon välein.

4. Lasinsirut voivat vahingoittaa kissojen ja koirien tassuja. Siksi tassut kannattaa tarkistaa ulkoilun jälkeen.

Koiraa ei saa koskaan päästää uimaan sinilevän saastuttamiin vesistöihin, sillä koira voi saada myrkytyksen juodessaan sinileväpitoista vettä tai nuollessaan turkkiaan uimisen jälkeen.

"Pihapiirissä maahan laitetut hyönteis- ja jyrsijämyrkyt, kemialliset lannoitteet ja myrkylliset koristekasvit voivat koitua lemmikin kohtaloksi. Vaaratilanteiden välttämiseksi kotiin, parvekkeelle ja pihalle on valittava aina vain sellaisia kasveja, jotka ovat eläimelle myrkyttömiä", Luukkainen lisää.

"Kasvin- ja tuholaistorjunta-aineita annosteltaessa on noudatettava ohjeita, eikä lemmikkejä saa päästää pihalle tai viljelypalstoille varoaikana. Myös lemmikille turvallisia ekologisia keinoja voi kokeilla."

5. Grillatessa ja tulisijoja käytettäessä on varottava, että koira tai kissa ei pääse kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. Alkoholipitoiset juomat on pidettävä lemmikkien ulottumattomissa.

Kannattaa muistaa sekin, että ihmisen ravinto ei välttämättä sovellu eläimelle. Koiran suolisto voi vahingoittua pihvissä olevan luun säleistä tai tukkiutua maissintähkästä. Jotkut tavalliset ruoka-aineet, kuten esimerkiksi sipuli ja suklaa, ovat myrkyllisiä joillekin eläimille.

Voit tutustua lemmikeille myrkyllisiin ravintoaineisiin yhdysvaltalaisen The Humane Society of the United States -järjestön sivuilla.

Kotona ja loma-asunnossa lääkkeet on aina säilytettävä kaapissa lemmikkien ja lasten ulottumattomissa.

Samaten puhdistusaineet, hyttysmyrkyt, kuminauhat, langat, siimat, hammaslangat ja muut tapaturmille altistavat tarvikkeet ja aineet.