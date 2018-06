Yhä useampi minipossu vailla kotia: Söpöstä porsaasta voi paisua satakiloinen sika

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Suomen Minipossuyhdistys ovat huolissaan siitä, että suuri määrä lemmikkeinä pidettäviä possuja etsii tälläkin hetkellä uutta kotia tai väliaikaista sijoituspaikkaa.

"Uuden kodin tarve johtuu yleensä siitä, että minipossu ei olekaan sellainen lemmikki kuin odotettiin. Minipossu on söpöstä nimestään huolimatta sika ja sillä on täysikokoisen sian tarpeet", kertoo Suomen Minipossuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja sijoitus- ja sijaiskotivastaava Marjo Saarimaa.

Minipossu on geneettisesti samaa lajia kuin tutut lihasikamme. Minipossujen pieni koko on saatu aikaan jalostuksen keinoin.

Minipossun aikuiskoko on suurempi kuin monet luulevat, ja täysikasvuinen minipossu voi painaa jopa sata kiloa.

Tarpeet ovat samat kuin kaikilla sioilla. Lemmikkisikoja koskevat samat säädökset kuin tuotantosikoja. Laissa määrätään sioille muun muassa lajitoverin seura.

"Minipossun hankkijan on todella käytettävä harkintaa. Minipossu ei välttämättä sopeudu asumaan kerros- tai rivitalossa, joten omistajalla on oltava mahdollisuus tarvittaessa siirtää possu talliolosuhteisiin vähintäänkin osa-aikaisesti. Älykkäät ja toimeliaat minipossut tarvitsevat myös paljon virikkeitä, sillä tylsistyneelle minipossulle voi tulla käytöshäiriötä ja se alkaa tuhota paikkoja", Saarimaa kertoo.

Minipossu tarvitsee suuren ulkotarhan, jossa pääsee tonkimaan, rypemään ja liikkumaan vapaasti. Minipossu tarvitsee myös lämpimän, kunnolla kuivitetun suojapaikan talvisin sekä säänsuojan kesäisin. Uuden kodin tarve johtuu yleensä siitä, että olosuhteet eivät ole possulle sopivat. Osa etsii uutta kotia uusien aitaussäännösten vuoksi.

"Uutta kotia etsivien minipossujen määrä oli pitkään tasainen, noin 50-70 yksilöä vuodessa. Nyt tahti on kiihtynyt, ja tälläkin hetkellä uutta kotia etsii viisi minipossua. Etsimme possuille pysyviä koteja, sillä possujen uudelleensijoittaminen ei ole eläimen edun mukaista", sanoo Saarimaa.

Lemmikin hankkijan on otettava selvää eläimen tarpeista ja pidettävä huolta, että pystyy tarjoamaan eläimelle sopivat olosuhteet. Oikean tiedon lisäksi tarvitaan aikaa, tilaa ja rahaa.

"Kodittomat minipossut ovat osuva, mutta surullinen esimerkki siitä mitä tapahtuu, kun eläimen todellisiin tarpeisiin ei perehdytä, vaan ostopäätös tehdään mielikuvien varassa", sanoo SEYn toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Esimerkkejä löytyy satapäin myös SEYn jäsenyhdistyksistä, jotka auttavat kodittomia lemmikkieläimiä eri puolilla maata.

"Eläinsuojeluyhdistykset kautta maan ovat samankaltaisessa tilanteessa kuin Minipossuyhdistys. Erityisesti uutta kotia etsiviä kissoja on kerta kaikkiaan liikaa. Joissakin jäsenyhdistyksissämme on niin täyttä, että kaikkia eläimiä ei voida auttaa, vaan avuntarvitsijoiden on jonotettava hoitopaikkoihin", kertoo Pulli.

