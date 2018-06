Uusi ylioppilas haaveilee tasa-arvoisesta maailmasta: "Tahdon, että minut nähdään auttajana"

Toukokuun 13. päivä oli yhdysvaltalaiselle lentoyhtiölle historiallinen hetki. San Franciscosta Portlandiin lentäneen koneen pilotti ja perämies olivat molemmat mustia naisia.

Uusi ylioppilas Vilma Lintunen otti uutisen innolla vastaan. Se merkitsi hänelle uutta askelta tiellä kohti tasa-arvoa. Se on asia, jonka eteen hän tahtoo tulevaisuudessa tehdä töitä.

Hänen vaatimaton tavoitteensa on parantaa maailmaa.

"Haaveilen siitä, että kun jään eläkkeelle, joku ajattelisi saaneensa minulta apua".

Hän ei vielä tiedä, miten aikoo haavettaan toteuttaa. Yhteiskunnallisista asioista jo yläkoululaisena kiinnostunut nuori hakee lukion jälkeen opiskelemaan Tampereen yliopistoon.

Lintunen on kotoisin Kuopion Talvisalossa sijaitsevalta maatilalta. Kotona on puhuttu paljon maailman kriiseistä ja politiikasta.

"Muu perhe ei vain stressaa niistä yhtä paljon kuin minä".

Lintunen on kuitenkin päättänyt olla stressaamatta liikaa elämästä juuri nyt. Opiskelupaikka tulee jos on tullakseen. Välivuosikaan ei Lintusta haittaisi.

"Olisi silti kiva päästä opiskelemaan".

Ylioppilaaksi Lintunen kirjoitti magnan keskiarvolla. Hän kertoo olevansa suoritukseensa tyytyväinen. Pitkästä matematiikasta tullut B jäi kuitenkin harmittamaan.

"Koe jäi pisteen päähän C:stä, se olisi ihan hyvin voinut olla C".

Arvosanat eivät ole huonot. Mutta. Vuonna 2020 korkeakouluissa on määrä ottaa laajasti käyttöön malli, joka vähentää pääsykokeiden ja korostaa ylioppilaskirjoitusten merkitystä.

Muutos ei todennäköisesti kosketa Lintusta, mutta häntä myöhemmin kirjoittavia se kyllä koskettaa.

"Minulla ei ole huonot paperit, mutta en pääsisi opiskelemaan sitä, mitä haluaisin".

Lintunen mainitsee tapauksen, jossa merkittävä osa psykologian laudatureista meni yhteen kouluun hyvän opettajan ansiosta.

Lintunen kertoo, että hänen omat opettajansa ovat olleet todella hyviä ja antaneet lukiolaiselle arvokasta oppia.

"Opettajilta opin ajattelemaan itsenäisesti. Lukiossa sain opiskella vapaasti, mutta opin myös kantamaan vastuuta."

Lintusen lapsuudessa kotitilalla pidettiin maitokarjaa. Sittemmin vanhemmat ovat siirtyneet lihakarjan kasvattamiseen. Lintunen on itse kasvissyöjä, ja on kiinnostunut muun muassa ilmastokysymyksistä.

Hän on keskustellut karjankasvatuksesta äitinsä kanssa useaan otteeseen. Äiti Sirpa Lintunen toimii MTK Pohjois-Savon aluepäällikkönä.

"Lihakarja on vanhempieni elämänvalinta. En ole aikeissa jatkaa tilaa", Lintunen kertoo.

Kotitilalla töitä tehneenä Vilma Lintunen kuitenkin näkee, että karjan pito on ihmisten elinkeino, jota hän ei lähde tuomitsemaan.

"Suomalainen maaseutu täytyy pitää pystyssä".

Maalla kasvaminen on antanut maalaisjärkeä. Lintunen esimerkiksi tietää, mistä ruoka tulee.

Lähellä oleva luonto on ollut nuorelle tärkeää. Luonnon arvostuksen lisäksi maaseutuelämä on kehittänyt Lintusen mielikuvitusta, sillä välillä on pitänyt leikkiä yksinään.

"Enkä ole lähtenyt liian aikaisin rientoihin".

Kirjoitusten päättymisen ja lakkiaispäivän välillä uusi ylioppilas ennätti myös lomailla. Pääsykokeiden lisäksi luvassa oli muun muassa ulkomaanmatkailua ja rentoutumista.

Lakkiaisten jälkeen hän aloittaa kesätyöt Ikeassa.

"Tahdon tehdä kesällä mahdollisimman paljon töitä. Kevät on ollut löysä, niin en tarvitse nyt kesältä lomailua."

Sitä ennen luvassa ovat kuitenkin ylioppilaspäivän juhlallisuudet. Lintunen kertoo, että ylioppilasjuhliin on saapumassa noin 50 vierasta. Tulevaisuuden suunnitelmistaan hän pääsee kertomaan päivän aikana yhdelle jos toisellekin.

"Mietin, että yo-kutsussa olisi voinut olla infopaketti arvosanoista ja suunnitelmista. Sitten voisi juhlapäivänä puhua muustakin", Lintunen sanoo, mutta ei täysin vakavissaan.