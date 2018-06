Tänään on Ruotsin kansallispäivä – juhli sitä vaikka mätitahnanäkkärillä

"Luulisin, että ruotsalaiset syövät kansallispäivänään silliä, koska ne syövät aina silliä, kun on juhla", Elna Nykänen Andersson nauraa.

Silli, graavilohi, savukalat ja tietysti perunat ovat ruotsalaisen voileipäpöydän eli smörgåsbordetin perusta ja sellainen kuuluu juhlaan kuin juhlaan.

Nykänen Andersson muutti Ruotsiin parikymmentä vuotta sitten. Koska ruoka on aina kiinnostanut häntä, hän tutustui uuteen kotimaahansakin ruuan kautta.

"Ruotsalaisessa ruuassa on paljon samoja raaka-aineita kuin meillä, mutta monista ruokalajeista en ollut kuullutkaan aiemmin, kuten perunapaistikkaista tai wallenbergareista."

Matkaoppaitakin kirjoittanut nainen päätti kirjoittaa keittokirjan. Niin syntyi Kära Sverige, Ruotsalainen ruokakirja.

Ruotsissa elämä on paitsi mätitahnan ja etikkasäilykkeiden suolaamaa, niin marsipaanin makeaa ja marengin kevyttä. Kuningasperheen lapsilla on omat nimikkokakkunsa, joista Estelle-kakun ohjeen Nykänen Andersson on soveltanut kirjaansakin.

"Jos jotain toisin Ruotsista Suomeen, niin elämänilon. Ruoka katetaan kauniisti, juhlitaan yhdessä aina kun on aihetta ja lauletaan snapsilauluja."

Nykänen Andersson perheeseen kuuluu ruotsalainen mies ja kaksi kouluikäistä lasta. Suomalaisista ruuista perhe rakastaa erityisesti siskonmakkarakeittoa, ruisleipää ja vispipuuroa.

Kära Sverige -kirja on kaksikielinen. Ehkä seuraava kirja voisi olla Rakas Suomi? Det finska köket.

"Voisi hyvinkin. Ruotsissa asuu niin paljon suomalaisia ja niitä, joilla on juuret Suomessa. Heitä suomalainen ruoka kiinnostaa."

Elna Nykänen-Andersson: Kära Sverige. Ruotsalainen ruokakirja. 182 s. Cozy Publishing.