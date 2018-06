Vahdit vaihtuvat Simonkadulla – kesäväki saapui

Vakituisten toimittajien ja kuvaajien laitumelle lasku on käynnistynyt MT:n toimituksessa. Siitä pitää huolen toimitukseen taloksi käynyt kesätuuraajien joukko.

Kapulanvaihto on sujuvaa metsätiimissä, joka sai riveihinsä viime kesältä tutut etelä­pohjanmaalaisvahvistukset Anni-Sofia Hopin ja Juhana Simulan.

Hoppi on juuri valmistuva maatalous- ja metsätieteiden maisteri, joka on MT:ssä kolmatta kesää. ”Metsäalalla tapahtuu nyt paljon, joten on mielenkiintoista seurata tapahtumia läheltä”, Hoppi kertoo. Simula on juuri saanut päätökseen metsätieteiden opintojensa kolmannen vuoden.

Maataloustiimin apuvoimiksi tulivat Kanta-Hämeestä kotoisin oleva Juho Kuisma ja Satakunnan kasvatti Samuli Juurakko.

Kuisma on valmistunut maisteriksi pääaineenaan maatalousekonomia. Hänen käsissään pysyvät myös muut kuin toimittajan työvälineet, sillä hän toimii myös maanviljelijänä Hausjärvellä.

Juurakko puolestaan opiskelee agrologiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Ensimmäisenä toimittajakesänään hän odottaa pääsevänsä verkostoitumaan valtakunnallisesti erilaisten ihmisten ja instituutioiden kanssa.

Uutisryhmään kesä toi myös vanhoja tuttuja. Tuoretta uutiskattausta tarjoilevat Aapo Laakso ja Taneli Kontiainen.

Pietarsaaresta kotoisin oleva Kontiainen on kauppatieteiden kandidaatti ja opiskelee parhaillaan oikeustiedettä.

”Merkityksellisten uutisten tekemistä, mielellään ensimmäisenä mediana”, Kontiainen summaa odotuksiaan kesälle.

Laakso valmistuu juuri yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineenaan journalistiikka.

Nikke Kinnunen ja Henni Laitala antavat panoksensa viikonvaihde- ja päivyri-sivuille. Molemmat ovat olleet aikaisemminkin kesän MT:ssä. Kinnunen opiskelee Tampereella journalistiikkaa. Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin olevan Laitala on valmistunut suomen kielestä.

Lehden visuaalista ilmettä ovat tulleet rakentamaan kesägraafikko Jenna Jalkanen ja kesäkuvaaja Sanne Katainen.

Jalkanen on opiskellut Vantaalla graafista suunnittelua ja valmistunut kuva-artesaaniksi. Katainen on koulutukseltaan taiteen maisteri Aalto-yliopistosta ja tuttu kasvo aiemmilta vuosilta.