Tunnistatko tuttuja luonnonkukkia? Testaa tietosi!

10 kysymystä 8.6.2018 Mikä kasvi on kuvassa? Mikä kasvi on kuvassa? Mikä kasvi on kuvassa? Mikä on Suomen kansalliskukka? Mika Waltari kirjoitti kuuluisan romaanin Sinuhe egyptiläinen. Mikä Sinuhe oli ammatiltaan? Sofi Oksasen romaani Puhdistus on käännetty 37:lle eri kielelle. Toisenkin suomalaiskirjailijan romaani yltää samaan saavutukseen. Mikä? Chimamanda Ngozi Adichien essee Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä oli viime vuoden myydyin käännetty kaunokirja. Miksi? Minkä niminen on laite, jota käytetään puuston pohjapinta-alan mittaamiseen? Mikä on pohjapinta-alan yksikkö? Minkä ikäiset koululaiset osallistuvat jokakeväiseen Metsävisaan?