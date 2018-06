Suomen Ismo Sipeläinen neljäs Bocuse d'Orin Euroopan karsinnoissa – Kaikki Pohjoismaat kärjessä

Torinossa pidetyssä Euroopan osakilpailussa voiton vei Norja, hopeaa sai Ruotsi ja kolmanneksi tuli Tanska.

Kymmenen parasta lähtee Lyoniin – Pohjoismaiden lisäksi Ranska, Belgia, Unkari, Islanti, Iso-Britannia ja Italia.

Ismo Sipeläinen palkittiin lihavadistaan, jossa suomalaisuus näkyi alkukesän mauissa ja metsäsienissä. Itse vatikin oli hieno; sen olivat suunnitelleet Aalto-yliopiston opiskelijat Laura Meriluoto ja Klaudia Kasprzak koivuvanerista, lasista ja kuparista.

Suomi on ollut mukana Bocuse d’Or -kilpailussa 13 kertaa. Parhaiten on menestynyt Matti Jämsén, joka tuli neljänneksi vuonna 2015. Suomi on sijoittunut kahdesti viidenneksi ja kerran kuudenneksi.