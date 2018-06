Arvaa tai tiedä: Mitä marjaa viljellään eniten tunneleissa?

10 kysymystä 14.6.2018 Suomi vähensi viime vuonna hiilidioksidipäästöjä EU-maista eniten. Kuinka paljon? Kuinka suuri osa Suomen hiilidioksidipäästöistä aiheutuu fossiilisista polttoaineista? Missä sijaitsee Suomen Kriisinhallintakeskus? Mitä seuraavista kotitalouksissakin käytettävistä muovilaaduista ei voi laittaa muovinkeräykseen? Mistä aineesta Suomen ensimmäinen muovitehdas, Sarvis, ryhtyi valmistamaan muovia vuonna 1921? Kuka aloittaa syyskuussa MTK:n Brysselin toimiston johtajana? Montako allekirjoitusta valtion metsien avohakkuiden kieltämistä ajava adressi on tähän mennessä kerännyt? Mitä marjaa viljellään Suomessa eniten kausihuoneissa eli tunneleissa? Montako koirasusihavaintoa Suomessa on tehty 2000-luvulla? Suomi on metsien maa, mutta moniko museo on keskittynyt metsäaiheiden esittelyyn?