Millaista palvelua toivot ravintolassa? Vuoden Tarjoilija saa huonotuulisimmankin hyvälle mielelle

Kun uusi asiakas tulee ravintolaan, Sipilällä on heti silmät ja korvat auki. Haluaako vieras huomiota vai istua ihan rauhassa? Tarvitaanko ohjeistusta? Kuinka paljon ruuasta ja viinistä kannattaa kertoa?

Noora Sipilä, 29, valittiin keväällä Vuoden Tarjoilijaksi. Hän tavoitteli voittoa jo neljättä kertaa jäätyään viime vuonna hopealle. Ykkössijalle hän uskoo päässeensä nimenomaan palvelutaitojensa ansiosta.

"Hyvän tarjoilijan on osattava lukea ihmisiä. Lisäksi on oltava hyvät ryhmätyötaidot, sillä ravintolassa työskennellään joukkueena, jolla on yhteinen visio, mitä ja miten tehdään", Sipilä selvittää tarjoilijan työtä.

Millainen on Sipilän mielestä sitten hyvä asiakas?

"Avoin ja kokeilunhaluinen. On ihanaa, kun asiakkaat uskaltavat kysyä ja kyseenalaistaa. Esimerkiksi viinien kanssa on vaikeaa, jos asiakas viiniä maistettuaan ei pidä siitä, muttei osaa sanoa, mihin suuntaan mennään."

Huonoa asiakasta ei Sipilän mielestä ole.

"Jos joku tulee todella huonolla tuulella, niin pyrin siihen, ettei hänen tarvitse miettiä mitään muuta kuin sitä hyvää ateriaa, ja kun hän lähtee, hän on unohtanut kaikki murheet. Siinä on minulle haaste."

