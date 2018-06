Arvio: Yksi lensi yli käenpesän naurattaa ja kauhistuttaa

Yksi lensi yli käenpesän taitaa olla useimmille tuttu vuonna 1975 ensi-iltansa saaneesta elokuvasta. Ken Keseyn kirjoittaman romaanin pohjalta on tehty myös kiinnostavia teatteriesityksiä, josta tuorein on Ryhmäteatterin tulkinta Suomenlinnan kesäteatterissa.

Rikollinen McMurphy (Robin Svartström) joutuu mielisairaalaan, sillä ei ole aivan varmaa onko hänen mielensä todella järkkynyt vai esittääkö hän vain pakoillakseen tuomiotaan. Elämä mielisairaalassa ei ole kuitenkaan kovin leppoista, sillä McMurphy ei sopeudu hoitaja Ratchedin (Minna Suuronen) sääntöihin, joissa ei tunnu olevan mitään järkeä.

McMurphy alkaa kapinoida hoitajaa vastaan, samalla kun hän tutustuu ja kiintyy mielisairaalan muihin asukkaisiin. Tärkein tavoite on kuitenkin päästä pian vapauteen.

Ryhmäteatterin tulkinta on raikkaalla tavalla perinteistä teatteria, jota ryhdittävät ammattimaiset näyttelijäsuoritukset. Kuvaavaa on se, että oikeastaan yksikään mielisairaalan asukkaista ei jää muiden varjoon, vaan yleisö on heistä jokaisen puolella.

Vaikka esityksen aikana vilahtavat paljaat pakarat ja muutamia muitakin kesäteatterin kliseitä nähdään, on näytelmä varsin synkkämielinen perinteisiin kesähupailuihin verrattuna. En pidä sitä kuitenkaan huonona asiana. Paksuun vilttiin kietoutuneena, vetoisassa kivilinnoituksessa on helppo heittäytyä surullisten ihmiskohtaloiden vietäväksi, ja onhan mukana toki aimo annos verbaalista ilottelua.

Suomenlinnan kesäteatteri on tunnelmaltaan ainutkertainen harmaine kiviseinineen ja mataline tunneleineen, joihin varmajalkaisimmat pääsevät kulkemaan. Kylmyyttä hohkaavaan rakennuksen kannattaa kuitenkin pukeutua lämpimästi.

On syytä myös toivoa, että näytös ei ole viimeistä paikkaa myöten täynnä, sillä katsomon penkit ovat niin kapoiset, että saunanlauteilta tuttu etupeppu–takapeppu-istumajärjestys tulee tarpeeseen.

Ryhmäteatterin Yksi lensi yli käenpesän Suomenlinnan kesäteatterissa 1.9. saakka.