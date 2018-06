Jouni Kemppainen: Karjalainen vilkkaus vientituotteeksi ja asenne avuksi jopa pakolaisongelmiin

Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittajan Jouni Kemppaisen lapsuudessa satakuntalaisuus ja karjalaisuus kohtasivat. "Silloin voisi kuvitella maailman vavahtaneen. Sen verran iso kulttuurinen yhteentörmäys oli. Mutta lopputulos on kuitenkin hyvä."

Kemppainen puhui Karjalan Liiton järjestämillä Karjalaisilla kesäjuhlilla sunnuntaina Kouvolassa.

Hänen mukaansa kaikille oli sodan jälkeen itsestään selvää, että oman maan väkeä oli pakko asuttaa uudelleen.

"Tuolloin karjalainen ja satakuntalainen mielenlaatu kohtasivat ja toisia opittiin kuuntelemaan ja kuulemaan. Omaa ajattelua tarkistettiin."

Kemppaisesta olennainen oppi oli, että asioista voi ajatella monella tavalla ja uuteen voi tutustua ilman pelkoa siitä, että itse joutuu luovuttamaan pois jotain arvokasta.

Maailma on jälleen monenlaisissa kriiseissä, Kemppainen luetteli. Venäjän presidentti hakee maalleen uutta nousua, Yhdysvaltain johtaja suututtaa kumppaneitaan ja suurvalta Kiina vahvistaa asemiaan. Samalla ilmastonmuutos uhkaa elinoloja kaikkialla ja voi aiheuttaa ilmastopakolaisten kansainvaelluksen.

"Mitä meillä karjalaisilla voisi olla annettavaa näille valtaville kansainvälisille ongelmille? Itsetuntoisina ja omiin kykyihin luottavina voimme sanoa suoraan, että paljonkin", Kemppainen toteaa.

"Me tiedämme, mitä se on, kun joutuu lähtemään kotoaan, ilman omaa syytään. Me tiedämme, ettei elämänuskostaan ja ilostaan kannata koskaan päästää irti. Ja me tiedämme, miltä tuntuu, kun joutuu totuttautumaan, sopeutumaan ja kotoutumaan uuteen elämään."

"Ja me tiedämme, että siitä selviää ja että elämä jatkuu sen jälkeenkin. Jopa hyvänä ja täysipainoisena", Kemppainen vakuuttaa.

Kemppainen on sukujuuriltaan puoliksi karjalainen, vaikkakin Satakunnassa syntynyt ja kasvanut. Hänen äitinsä on kotoisin Viipurin läänin Pyhäjärveltä.

Kouvolas näkkee Karjala väkkee -kesäjuhlat pidettiin nyt 70:ttä kertaa.