Kuivuus tyhjensi ojat, lakastutti kukat ja kiduttaa oraita – Asiantuntija kertoo, menettivätkö juhannustaiat tehonsa

Perinteisen juhannustaian mukaan, kun juhannusyönä juoksee alasti saunasta tullessaan ruisvainion ojia, yhdeksännessä ojassa tulee vastaan sulhanen. Pitkään kestäneen kuivuuden takia jotkut ojat voivat olla kuivia, joten ojia voi tänä juhannuksena joutua etsimään. Miten pitäisi siis toimia?

"Ehkä se ojan kuivuusaste ei ole ratkaiseva, vaan käsittääkseni tässä on kyse siitä, että pellon pystyy kiertämään ojan avulla. Ehkä se on ratkaisevampaa kuitenkin, että peltoa kiertää", Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistotutkija Juha Nirkko arvioi MT:lle.

Eräs juhannustaika taas lupaa naimaonnea, jos kieriskelee juhannusyönä alasti kasteisella niityllä. Kuivuus voi kuitenkin olla paikoin johtanut siihen, että niityt eivät ole kovin miellyttäviä kieriskelypaikkoja.

"Kastehan on aika voimakas silloin, jos ei sada. Kasteestahan tässä on kuitenkin lähinnä kyse, eli taika toimii kuivissakin olosuhteissa, kunhan on sitä kastetta", Nirkko sanoo.

Monissa juhannustaioissa tärkeässä osassa on kukkien kerääminen. Kimppu kukkia kehotetaan laittamaan tyynyn alle. Kukat eivät nykyisessä tilanteessa ole kovin hyvässä kunnossa, sillä kuivuus lakastuttanut monet perinteiset keskikesän kukkijat. Toimivatko kuivuneet kukat taioissa yhtä hyvin kuin tuoreet?

"Kyllä kai ne toimivat, kunhan löytää erilaisia kukkia. Kullekin kukalle nimitetään joku poika. Se kenen kukkanen on virkein aamulla, on tuleva sulhanen. Jos kukat ovat oikein kuivia jo, kun ne laittaa tyynyn alle, kukaan sulhanen ei ole sitten varmaan virkeä", arkistotutkija avaa erään juhannustaian taustoja pilke silmäkulmassa.

Usein kukkia on määrä kerätä joko seitsemää tai yhdeksää lajia. Jos eri kukkalajit eivät ole hanskassa, Nirkko keksii myös armeliaamman taian. Sen mukaan pitää poimia kolme eri kukkaa kolmen talon maalta.

"Määrä on ehkä ratkaisevampi kuin se laatu ja virkeys", tutkija tiivistää

Juhannustaikojen tekijän näkökulmasta on varmasti lohdullista, että tyynyn alle laitettavien kukkien ominaisuudet tai kunto ei ainakaan vanhan kansan uskomusten mukaan vaikuta taian lopputulokseen. Toisin sanoen kuivahtaneetkin kukat tyynyn alla voi siis nähdä unta unelmiensa prinssistä tai prinsessasta.

Nirkko kannustaakin tekemään juhannustaikoja säästä riippumatta.

"Tekemään vaan", hän kannustaa.

