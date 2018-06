Arvaa tai tiedä: Mikä on kalapappi?

10 kysymystä 29.6.2018 1. Mikä väittämistä on totta? 2. Mikä eläin luuraa ympäri Suomea Päivyrin kesä- sarjassa 3. Missä sijaitsee suomalaista perunaa käyttävän Real Snacksin sipsitehdas? 4. Minkä eläimestä tarttuvan taudin oireita ovat rauhattomuus, arkuus, aggressiivisuus, nielemis- vaikeudet, halvaus ja kuolema 5. Mitä on fongaus? 6. Mikä on kalapappi? 7. Mihin käytetään suurin osa suomalaisesta siannahasta? 8. Kuka juontaa uuden Maajussille morsian -kauden? 9. Mikä on hypokoira? Mikä kukka on oheisessa kuvassa?