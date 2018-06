Maajussille morsian on esimerkki siitä, ettei kotimainen tositv taivu jenkkiläiseen ilmaisuun – "Suomalainen ei suostu feikkaamaan"

Omista tunteista pitäisi puhua.

Eikä vain yhdelle, vaan useammalle treffikumppanille. Jopa niin, että he ovat paikalla yhtä aikaa.

Kuin tässä ei olisi tarpeeksi, niistä tunteista pitää puhua televisiokameroiden ja kuvausryhmän edessä.

Siihen nähden kuinka haastavalta tehtävä kuulostaa, rohkeita on vuosien varrella riittänyt.

Maajussille etsitään morsianta tänä syksynä jo 11. kertaa. Tähän mennessä ohjelma on johtanut kuuteen avioliittoon ja viisiin kihloihin.

Meneillään on erään, vielä nimeltä mainitsemattoman maajussin viimeinen valintapäivä. Hän kertoo lähteneensä mukaan vähän vitsillä, kaverinsa innoittamana.

Puhelu tuotantoyhtiöltä tuli, kun hän istui traktorin ratissa.

"Mietin, että nyt se on tämän pojan menoa."

Menoa on todella riittänyt. Tuore pariskunta asettuu istumaan loppukohtauksia varten ja muut morsianehdokkaat poistuvat paikalta matkalaukkuineen.

Paikalla on juontaja Vappu Pimiän lisäksi viisihenkinen kuvausryhmä ohjaajineen.

Miten tositelevisiota ohjataan? Eikö kaiken pitäisi olla spontaania?

"Kaikki on aitoa", ohjaaja Jaakko Kangas vakuuttaa. "Suomalainen ei yleensä suostukaan feikkaamaan."'

Tilanteita luodaan, mutta etukäteen ei tiedetä, mitä niissä tapahtuu. Joskus meno on jäyhää, mutta se kuuluu asiaan. "Tämä on palapelin kokoamista. Tarvitaan riittävä määrä kuvia ja tarinaa. Kuvattavista lähinnä katsotaan, että he pysyvät kameran edessä."

Maajussille morsiamen tahti on moniin muihin tosi-tv-formaatteihin verrattuna rauhallinen.

Päivän kuvausten jälkeen purkkiin saadaan vain kymmenen minuuttia valmista materiaalia.

Tutustuminen maajusseihin ja morsiamiin aloitetaan hyvissä ajoin ennen kuvauksia, kertoo toimittaja Tiina Esama. Ohjelman onnistumisen kannalta on tärkeää, että kemiat kuvausryhmän kanssa pelaavat.

"Meistä tulee sellainen porukka, että toisissa olosuhteissa olisi helppo lähteä viettämään yhteistä saunailtaa."

Hän on se, joka kannustaa näyttämään tunteita myös kameran edessä. "Toiset miettivät pidempään, ennen kuin luottamus syntyy."

Aitoudenkin on oltava molemminpuolista. "Tämä on kuin yhteinen kesäleiri ja me olemme riparin isoset. Ja Tuomas (Järvensivu) on pappi!", Esama vitsailee.

Kuvaukset ovat ohi ja jatkuvat pian seuraavalla tilalla. Vappu hyppää autoon ja nappaa mukaan tilalta saamansa raparperit.

Maajussi jää jutustelemaan pihalle ja kättelee rennosti. Esittelyvideon perusteella hänestä sai jäykemmän kuvan.

Alun jännitys on luonnollista. Siitä huomaa, että maajussit eivät feikkaa, Kangas kertoo.

Kesän mittaan karttuvat esiintymistaidot ja etenkin rohkeus.

"Kokemus on ollut tosi kasvattava."

Maajussit eivät ole ainoita, jotka oppivat kuvausten aikana uutta.

"Se yllätti, kuinka paljon tilan pyöritys on muutakin kuin maatilan fyysisiä töitä. Ja kuinka tarkkaa kaikki on, esimerkiksi se, ettei navettaan saa mennä omilla saappailla", Esama kertoo.

Ohjelman elämänmyönteinen kulma näyttää purevan yleisöön. Muun muassa Belgiassa ja Norjassa se on noussut katsotuimpien tv-ohjelmien joukkoon.

Poikkeuksen tekee Yhdysvallat, jossa "Warmer wants a wife" pyöri vain yhden tuotantokauden verran. Tuossa versiossa maajusseja oli vain yksi, John Deerellä ilman paitaa pöristelevä lihaskimppu Matt. Formaatti oli suomalaista versiota käsikirjoitetumpi, eikä parista sen koomin kuultu.

Kuten tosielämässäkin, aina kemiat eivät kohtaa. Viime tuotantokauden saldo oli poikkeuksellisen laiha: yksikään suhde ei kestänyt.

Kysyn Vapulta, mikä olisi hänen neuvonsa kestävään liittoon.

"Hoitakaa parisuhdetta ja pussatkaa. Kumppani ei ole itsestäänselvyys."

Kyyneliltä ohjelmassa ei välty myöskään kuvausryhmä, Esama kertoo.

"Pelissä ovat aidot tunteet. Jos suhde onnistuu, tuntuu kuin olisi itsekin edesauttanut sitä."