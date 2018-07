Arvaa tai tiedä: Mitä on prosenttitaide?

10 kysymystä 6.7.2018 1. Missä Kuninkuusravit järjestetään tänä vuonna? 2. Mikä on trifle? 3. Minkä laitteen on todettu aiheuttavan paloriskin maatiloilla? Mitä on prosenttitaide? 5. Mikä on kuraverinen Harry Potter -kirjoissa? 6. Mikä seuraavista maista on pinta-alaltaan suurin? 7. Mikä lintu on oheisessa kuvassa? 8. Mitä on dendrologia? 9. Kuinka monta tietokilpailu­kysymystä tällä palstalla oli sen aloittaessa? 10. Mitä Kaija Koon Korkkarit kattoon -kappaleessa pyydetään kirjoittamaan värssyyn?