Kesäteatteriarvio: Juha Tapion kappaleet taipuvat yllättävän monipuoliseksi kattaukseksi mutta osa vitseistä vaikuttaa hapantuneen

Kyllä on elämä helppoa, kun kaikki maailman asiat ovat paikoillaan omissa lokeroissaan. Parasta olisi, jos mikään asia ei olisi muuttunut sitten 1960-luvun. Näin ajattelee nuohooja Harri ­Hemminki (Otto Kanerva), jonka maailman­kuvan romuttaa piirinuohouksesta luopuminen.

Vielä enemmän vanhan yrmyn elämä järkkyy, kun naapuritaloon muuttaa taiteilija Marianne Luoto-­Karakowski (Ria Kataja), joka saa nuohoojan lausumaan ääneen rakkauden riimejä.

Hämeenlinnan uudessa kesäteatterissa asetetaan vastakkain naiset ja miehet sekä uudistajat ja menneeseen jumittuvat. Kun koko komeus koristellaan Juha Tapion kappaleilla, on kasassa musiikkikomedia Kaksi puuta.

Kaupunginpuiston siimeksessä esitettävä näytelmä on kevyttä ilottelua, vailla jykevämpää juonirunkoa. Hivenen hajanainen esitys kaipaisi selvemmän draaman kaaren, esimerkiksi nokikolarit unohdetaan pitkäksi aikaa kokonaan. Maija Poppasen kaltainen riekkuminen katoilla olisi ollut jotain! Sen sijaan yleisölle tarjoillaan satunnaisia vitsailuja ja se selvästikin kesäteattereille lähes pakollinen, joskin irtonainen humaltumiskohtaus.

Kesäteattereille tuttu naljailu osuu tällä kertaa ainakin paikallismedioihin, mutta myös Tapparan kannattajiin. Takatukalla varustettu fanilippis synnyttää aitoa naurua, mutta osa vitseistä tuntuu hitusen hapantuneilta ollakseen vuoden 2018 näytelmästä.

Juha Tapion kappaleet sen sijaan taipuvat yllättävän monipuoliseksi kattaukseksi orkesterin ja näyttelijöiden otteessa. Etenkin Veera Tapanaisen esitys tempaa yleisön mukaansa – tuskin koskaan on Ohikiitävää-­kappaleessa ollut näin ronskia otetta.

Hämeenlinnan uusi kesäteatteri on jo jonkin aikaa esiintynyt nykyisellä nimellä, mutta tänä kesänä nimelle on aivan uudenlaista katetta, sillä puistoon on pystytetty koko yleisön peittävä katos. Nyt mahdollinen kesäsade häiritsee vain näyttelijöitä.

Kaksi puuta Hämeenlinnan uudessa kesäteatterissa 11.8. saakka.