Tangomarkkinat alkavat tänään – näin entiset kruunupäät neuvoivat esiintymään

Tango täyttää taas tällä viikolla Seinäjoen kadut, koulut ja esiintymislavat.

Vuonna 1985 alkaneen tapahtuman ohjelma on laajentunut niin, että päivittäin on tarjolla tanssia, laulua ja tanssikursseja. Jo tänään keskiviikkona selviää Lavatangon voittajapari, ja torstaina ajetaan tangoravit sekä julistetaan Tangojuniori-kisan voittaja.

Tunnetuimpaan osaan eli televisioitaviin kuninkaallisten valintoihin päästään myös torstaina, kun uusi Tangokuningas kruunataan. Uusi tangokuningatar valitaan lauantaina.

MT on kysynyt aiemmilta tangovoittajilta vinkkejä lavatähdeksi haluaville. Vuoden 2013 Tangokuningas Kyösti Mäkimattila neuvoi näin: "Jos pystyy nousemaan lavalle omana itsenään, on sisäistänyt teoksen sen tekijöitä myöten ja pitää siitä itse, on aika vahvoilla."

Vielä hallitseva Tangokuningatar Aino Niemi painotti puolestaan tahdonvoimaa ja kokonaisvaltaista esiintymistä: Kisassa pärjäävät ne, jotka eniten haluavatkin voittaa.

Niemi kertoi huhtikuun jutuissa myös metsästysharrastuksestaan sekä siitä, kuinka hänen kruunulleen kävi.

