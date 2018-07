Kuusivuotias Freja muutti kevääksi Saksasta suomalaiselle maatilalle – ystävän ikävöinti synnytti idean "vaihto-oppilaaksi" lähtemisestä

”Tarviiksä apua, Saima?” kajahtaa kirkkaalla lapsen äänellä hausjärveläisen maatilan pihamaalla.

Freja Bachmann ja Saima Wathén kiipeilevät pihakeinussa jalat vuorotellen kaikkiin ilmansuuntiin sojottaen.

Seuraavaksi tytöt ryntäävät koripallotelineen luo. Saima on parempi kuljettamisessa, Freja taas on harjoitellut enemmän korien heittelemistä.

Freja ja Saima leikkivät hiekka pöllyten kuin siskokset ikään. Se ei kuitenkaan ole aivan totta. Todellisuudessa he ovat ystävykset, eikä saksalainen Freja itse asiassa osannut vielä ennen pääsiäistä kuin muutamia sanoja suomea.

Vuonna 2013 tuolloin kaksivuotias Freja matkusti perheensä kanssa ensimmäistä kertaa Suomeen. Lento Kittilään oli Frejan elämän ensimmäinen. Perhe kiersi ensin kuukauden Pohjois- ja Itä-Suomea, ennen kuin he saapuivat toiseksi kuukaudeksi ystäväperheensä maatilalle Hausjärvelle.

Vaikka yhteistä kieltä ei ollut, Freja ja Saima ystävystyivät välittömästi. Keskenään he puhuivat saksaa ja suomea yhdistelevää mielikuvituskieltä, jota kukaan muu ei ymmärtänyt. Tytöillä sen sijaan juttu luisti.

Frejan matkustamista rakastavalla perheellä ei ole tapana vierailla samassa maassa kahdesti, mutta Suomen kohdalla he ovat tehneet poikkeuksen. Seuraavan kerran he saapuivat Suomeen pariksi viikoksi vuonna 2016.

Viime vuoden puolella Freja aloitti ensimmäisen luokan Saksassa, mutta hänellä oli ikävä Suomea ja ystäväänsä Saimaa. Koska Freja osasi jo valmiiksi lukea ja kirjoittaa, heräsi ajatus: tyttöhän voisi lähteä muutamaksi kuukaudeksi Suomeen.

Kuusivuotiaan lähettäminen toiseen maahan pitkäksi aikaa oli toki vaikeaa. Perhe on ikävöinyt esikoistaan joka päivä, kertovat Frejan vanhemmat Anne ja Peter Bachmann.

Tällaista ”vaihtokevättä” ei voisi järjestää, ellei kyseessä olisi läheinen ystäväperhe.

”Täytyy olla todella hyviä ystäviä, jotta uskaltaa ottaa toisten lapsen kotiinsa. Pitää olla varma, että kasvatusperiaatteet ovat samanlaiset, ja täytyyhän vanhempien luottaa meihin, että jättävät lapsensa meille kuukausikaupaksi”, Saiman äiti Aino Wathén sanoo.

Ohjeeksi he saivat, ettei Frejalle saa puhua sanaakaan saksaa, ja sitä evästystä on noudatettu. Tai no kiireisinä aamuina on kurahousut saatettu käskyttää päälle saksaksi, jotta tytöt eivät myöhästyisi bussista.

Kevään aikana Freja on oppinut suomalaisessa esikoulussa ja maatilalla luultavasti enemmän kuin olisi oppinut saksalaista koulunpenkkiä kuluttamalla.

Maaliskuun lopussa Suomeen saapunut Freja osasi toukokuun alussa niin hyvin suomea, ettei kielimuuria ollut enää käytännössä lainkaan.

Esikoulussakin saksalaistyttö otettiin hyvin vastaan, vaikka ensimmäisellä viikolla jotkut lapset olivat alkaneet huutaa hänelle kovempaa, kun ensimmäisellä kerralla viesti ei mennyt perille. Sitten yhdessä opeteltiin, että äänenvoimakkuuden nostaminen ei tässä tilanteessa auta.

Nyt tytöt ovat jo kesälomalla, mutta keväällä kahdeksan kilometrin matka eskariin taittui bussilla. Esikoulussa tytöillä oli omat ystävänsä ja leikkinsä, ehtiihän kotipihalla touhuta kaksistaan ihan tarpeeksi. Jos Saima sairastui, meni Freja reippaasti eskariin ihan itsekseen.

Alkuhuuman laimennuttua huhtikuun lopulla Frejaan iski pieni koti-ikävä, mutta sekin hellitti, kun kielitaito karttui. Oman saksalaisen perheensä kanssa hän vaihtoi kuulumisia joka lauantai.

Omaa paikkaa uudessa perheessä piti myös vähän etsiä, sillä Saksassa Freja on perheen lapsista vanhin, Hausjärvellä hän ja Saima ovat puolestaan iältään sisaruskatraan keskivaiheilla.

Heinäkuun alussa Frejan perhe saapui Suomeen. Paljon oli tapahtunut kolmessa kuukaudessa: Freja oli ehtinyt oppia roimasti suomen kieltä ja täyttää siinä sivussa seitsemän vuotta.

Frejan kielitaitoa aiotaan jatkossa pitää yllä soittelemalla Hausjärvelle säännöllisesti. Suomeen perhe aikoo matkustaa ainakin joka toinen vuosi, ja ehkä Saima voisi joskus matkustaa vastavierailulle Saksaan.

Mutta sitä ei ehdi nyt miettiä enempää. Frejalla ja Saimalla on kiire katsomaan vasikoita. Niitä saa varovasti rapsuttaakin!