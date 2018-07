Jännitystä vai taiturimaisia tarinoita? – Testaa millaisiin kirjoihin sinun kannattaa tänä kesänä tarttua

Kesäkirjatesti Millaiseen lukusoppeen sinun kannattaisi vetäytyä kesällä? Testaa niin tiedät!

Dystopiaa kallion laella Vaikka kesä on kaunista aikaa, et halua sulkea silmiäsi maailman huolestuttavilta kehityskuluilta. Tällä hetkellä kovassa nosteessa olevat dystopiakirjat kertovat tarinoita mahdollisista tulevaisuuksista, joissa kaikki ei ole mennyt aivan kohdalleen. Ehkä puhdas juomavesi on loppumassa tai yhteiskuntamme ovat romuttuneet. Tunnelmointiin pääset parhaiten kiipeämälle jylhälle kalliolle tai tunturille, jonka laelta näkee kauas luontoon. Nostaessasi silmäsi kirjasta voit pohtia miltä maailma näyttäisi, jos kaikki tämä tuhoutuisi.

Lukusuosituksia: Piia Leino: Taivas (S&S, 2018) Maja Lunde: Mehiläisten historia (Tammi, 2016) Emmi Itäranta: Teemestarin kirja (Teos, 2012) Margaret Atwood: Orjattaresi (Tammi, 2017)

Murhamysteerejä taskulampun valossa Valoisina kesäiltoina arkajalkaisempikin lukija rohkenee tarttua dekkareihin ja muihin psykologisilla juonikuvioilla kuorrutettuihin kirjoihin. Kesän dekkarilistauksissa vanhat klassikot ovat valttia, mutta myös uutuuskirjojen joukosta löytyy runsaasti ratkottavaa mieleltään salapoliisi. Lisäjännitystä dekkariin saa vetäytymällä mökin pimeimpään nurkkaan viltin suojiin. Narisevat lattialankut ja tummat hirsiseinät ovat pelkkää plussaa. Nostalgista Viisikko-tunnelmaa voi hakea pujahtamalla peiton alle kirjan ja taskulampun kanssa.

Lukusuosituksia: Leonard Goldberg: Sherlock Holmesin tytär (Bazar, 2018) Dan Brown: Alku (WSOY, 2017) Eppu Nuotio & Pirkko Soininen: Nainen parvekkeella (Bazar, 2018) Ane Riel: Pihka (Into, 2017) Clare Mackintosh: Annoin sinun mennä (Gummerus, 2017)

Taiturimaisia tarinoita pihanurmella Vuodenajasta riippumatta hyvää tarinaa on aina ilo lukea. Parhailla kirjailijoilla on taito luoda kirjoja, joiden rivit pitävät lukijan silmiä vankeinaan niin että yöunetkin saavat välillä kärsiä. Lue kirjoja, jotka liikuttavat, naurattavat ja salpaavat hengityksen. Hypi vuosikymmeneltä toiselle. Paras lukuympäristö sinulle on puutarha tai puisto. Asettele tuoli nurmikentän aurinkoisimmalle kohdalle tai huoahda puun tarjoamassa varjopaikassa. Riippumatto kiikuttaa sinut autuaaseen lukuseikkailuun.

Lukusuosituksia: Enni Mustonen: Taiteilijan vaimo (Otava, 2018) Laura Manninen: Kaikki anteeksi (WSOY, 2018) Libby Page: Pinnalla pysymisen taito (Otava, 2018) Lauri Törhönen: Elämäni banaanin kuorena (Docendo, 2017) Sofia Lundberg: Punainen osoitekirja (Otava, 2018) Antti Heikkinen: Mummo (WSOY, 2017)

Nuorten aikuisten kirjoja huvipuistossa Nuorten aikuisten kirjallisuus eli young adult -kirjat on lähtökohtaisesti suunnattu teini-ikäisille, mutta niistä nauttivat myös ne, joiden syntymäpäiväkakkuun eivät enää kaikki ikävuosien kynttilät mahdu. Parhaimmillaan nuorten aikuisten kirjallisuus on mukaansatempaavaa ja täynnä tunnetta. Välillä on hyvä muistaa, millaista myllerrystä nuorten päässä liikkuu ja havahtua siihen, että ero nuorten ja aikuisten välillä on lopulta yllättävän pieni. Nuortenosastolle uskaltautunut voi repäistä myös lukupaikkavalinnassaan ja istahtaa huvipuiston penkille kirjan kanssa. Varo vain, ettei lukuevääksi napattu hattara tahmaa kirjan sivuja! Hiljaisempaa ympäristöä kaipaava voi vierailla nuoruutensa maisemissa. Vanhassa puumajassa tai entisen koulun pihalla mieli lähtee aikamatkalle kuin itsestään.

Lukusuosituksia: Jessica Townsend: Nevermoor – Morriganin koetukset (Otava, 2018) Elina Rouhiainen: Muistojenlukija (Tammi, 2017) Meredith Russo: Tyttösi sun (Karisto, 2018) Sarah Crossan: Yksi (S&S, 2018) Salla Simukka: Punainen kuin veri (Tammi, 2013) Juuli Niemi: Et kävele yksin (WSOY, 2016)



Tietokirjoja järven rannalla Tietokirjoja ja elämäkertoja löytyy taatusti jokaisen makuun. Kokemattomienkaan tietokirjalukijoiden on turha pelätä pölynmakuisia listauksia, sillä suuri osa faktapohjaisista kirjoista on nykyään laadittu vetäviksi tosiasioita unohtamatta. Tartu tuttuun aiheeseen tai haasta itsesi tutustumalla aivan vieraaseen henkilöön tai asiaan. Lukupaikaksi kannattaa valita kaunis paikka veden äärellä. Kuohuva meri, liplattava järvi ja virtaava joki rauhoittavat mielen valmiiksi vastaanottamaan uutta tietoa.

Lukusuosituksia: Satu Rämö: Islantilainen kodinonni (WSOY, 2018) Nils Erik Villstrand & Petri Karonen (toim.): Kulkemattomat polut – Mahdollinen Suomen historia (Gaudeamus, 2017) Maria Veitola: Veitola (Johnny Kniga, 2018) Kåre Pihlström: Källviken: Dagmars park - Dagmarin puisto (Forestal, 2017) Lasse Lehtinen: Tanner – Itsenäisen Suomen mies (Otava, 2017) Lenita Airisto: Elämäni ja isänmaani (Bazar, 2017) Nick Victorzon, Aino Huotari Annika Hannus, Anna Nyman & Pauliina Toivanen: Villiyrtit – Hyvinvointia kotikulmilta (WSOY, 2017)

Mikä on paras juoma lukemisen ohella?

Mikä eläin kuvaa sinua parhaiten?

Kuka olisi unelmaseuralaisesi illallisella?

Mikä olisi sinulle sopivin lomakohde?