Arvaa tai tiedä: Mitkä ovat Putinin ja Trumpin syntymäkaupungit?

10 kysymystä 13.7.2018 1. Mihin kuntaan Pylkönmäki kuuluu? 2. Mistä perunantuhooja koloradonkuoriainen on alunperin kotoisin? 3. Mikä heinäkuulla puheenaiheena oleva eläin kuuluu kymmen­jalkaisten lahkoon? 4. Mitkä ovat Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja USA:n presidentin Donald Trumpin syntymä- kaupungit? 5. Mitä torjutaan harmaaorvakan itiöitä sisältävällä liuoksella? 6. Mitä lintuja ovat kuvan uiskentelijat? 7. Missä Pyhän Olavin päivää (29. heinäkuuta) vietetään kansallispäivänä? 8. Mikä näistä on varhais­perunaksi viljelty lajike? 9. Mikä näistä maakunta­järvistä on syvin? 10. Missä tämänvuotiset asuntomessut järjestetään?