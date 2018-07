Kaislikossa kuhisee? MT testasi, mitä nakurannalla tapahtuu ja voiko siellä ottaa rauhassa rajatonta aurinkoa

Jos haluaa Suomessa ottaa rajatonta aurinkoa eli ruskettua Eevan ja Aatamin asussa, mahdollisuuksia on niukasti. Muualla maailmassa on naturisteille jopa omia kaupunkeja, meillä on oma piha, mökkiranta sekä muutamat viralliset julkiset naturistirannat.

Mutta uskaltaako yleisille nakurannoille mennä? Saako olla rauhassa vai tuleeko saman tien raiskatuksi?

MT testasi Suomi-Areenan alla Porin Yyterin nakurannan. Ranta on helppo löytää, sillä se on merkitty aluekarttaan. Paikan päällä rajat ovat häilyvämmät, en ainakaan huoma ”varoitus”–kylttejä.

Nakuilualue alkaa heti pitkän, yleisen ja lapsia vilisevän hiekkarannan jatkeena, ja sen huomaa ylhäällä dyynin päällä patsastelevista miehistä. Osalla on paidat päällä, osalla ei, mutta uimahousut puuttuvat kaikilta.

Rantaseisojat tähyilevät eri suuntiin, osa vaeltelee dyynin päällä, osa makoilee heinikon suojissa. Muutama nainenkin näkyy – miehen seurassa. Näkyy helteiseksi lauantaiksi aika vähän väkeä, tuumin.

Etsin sopivasti katseilta sekä ylhäältä että rannasta päin suojaavaa paikkaa. Pian näen kääntyviä ja dyynien välistä nousevia strutsien päitä, jotka tutkivat uutta tulijaa. No, ei muuta kuin bikinit hiekalle ja pötkölleen. Ei pitäisi olla mikään ongelma keski-ikäiselle naiselle, joka nakuilee kotonakin ja on käynyt muillakin nuderannoilla.

Mutta on se. Heinikko suhisee ympärillä, ja on olo, että joku hyökkää. Nostan päätäni jatkuvasti, ei tulisi mieleenikään nukahtaa. Ei hyökkää, mutta moni mies kävelee vierestä, osa tuijottaa kauempaa suoraan.

Jos tulee hiki, uimaan ei kuitenkaan saa mennä alasti, sillä naturistialue ei ulotu rantaan. Osa menee, sillä ranta on aivan lähellä.

”Kahden sentin vettä!”, merestä palaava nuorehko mies huikkaa.

”Ai, oli vai?” huudahdan reippaasti.

”Siis kylmää.”

Jaa juu. Se olikin nakumieshuumoria. Nolottaa. En kysy, monenko sentin helle nyt on.

Joku asettuu istumaan rinteeseen ehkä kahdeksan metrin päähän minusta ja katselee merelle. Toinen varsinainen kontakti tulee tunnin päästä, kun komea kolmikymppinen istahtaa ehkä kolmen metrin etäisyydelle jalkopäähäni. ”Saanko istua tähän?”

”Ilman muuta!” parahdan ja heitän kauhuissani selälleni jatkamaan muka rauhallista auringonottoa.

Sitten tajuan mahdollisuuteni jututtaa miestä, vaikka se ei kovin luontevalta tunnukaan alastomana ja karvatonta kalustoa kantavan ihmisen kanssa.

”Käytkö täällä usein” -aloitukseni kuulostaa vitsiltä, mutta ei ole. Timo Turusta on nimittäin alan konkari, sillä hän osaa pelisäännöt ja on nähnyt maailmaa. Nakuilu ainakaan Yyterissä ei ole pelkästään miesten keskeistä hommaa, naisia on täällä ehkä neljännes, osa hakee seksiä.

”Miksi luulet, että minä tähän tulin? Olin menossa kavereiden kanssa kaljalle, mutta näin kauniin naisen ja ajattelin pysähtyä.”

Hienosti puhuttu, mutta kiitos ei nyt.

Jutustelemme niitä ja näitä vielä hetken, ja lopuksi tuttavuus pukeutuu ja kehottaa minua tekemään pienen kävelylenkin. Olen nimittäin asettunut aivan tavallisen ja nakurannan rajamaille, enkä nähnyt aluetta vielä kunnolla.

Jos menen alasti, saan kuulemma heti seuraa. Teen siis kierrokseni bikinit päällä.

Ihmisiä näkyykin paljon enemmän paahtavassa kuumuudessa dyynien päällä ja takana ja vaikka kuinka kauas: pariskuntia, miesporukoita, naisiakin. He vaeltavat, juttelevat ja ottavat aurinkoa, mutta mitään sen kummempaa en näe.

Kaikkea tapahtuu, se tiedetään, mutta vaikutelmakseni jää, että joka paikassa ei kuhise. Yksinäinen nainen saa kyllä katseita, mutta olla muuten rauhassa. Saa rajatonta rusketusta ja halpaa itsetunnonkohotusterapiaa.