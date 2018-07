Bisneskin luistaa paremmin, kun yrittäjä pitää itsestään huolta

Bisnes ei luista, ellei yrittäjä huolehdi myös itsestään.

Tätä painottivat Suomi-Areenassa Porissa sekä Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Jaana Laitinen että Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.

Kuismasen mukaan hyvinvoinnilla ja liikevaihdolla on jopa suora yhteys toisiinsa.

Laitinen on huolissaan siitä, että työntekijäyrittäjät tekevät pitkiä päiviä pienellä palkalla ja moni jatkaa painamistaan vielä sittenkin, kun työkykyä ei enää ole ja eläkeikäkin on ylitetty.

Kuismanen huomauttaa, että on tärkeää olla mitä tahansa verkostoja, joilta voi pyytää apua ja joiden avulla jaksaa paremmin: ystäviä, toisia yrittäjiä, edes elykeskus. Hyvä asia on, että ilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan on kohentunut.

Laitinen antoi neuvoja yrittäjien työhyvinvoinnin edistämiseksi: kysy itseltäsi, mitä sinulle kuuluu, kuinka jaksat ja kuinka bisnekset sujuvat. Mieti jo työpäivän aikana, kuinka voit illalla palautua työstä, pidä lomaa ja muista maksaa itsellesi lomarahat.

Työpäivän aikana kannattaa pitää kahvi- ja ruokatauot sekä venytellä, sillä palautuminen ei ole vain vapaa-ajan asia, Laitinen huomauttaa.

Vapaa-ajan liikunta lisänä pitää ihmisen hyväkuntoisena ja auttaa palautumaan fyysisesti kuormittavasta työstä paremmin.

Kuismanen ei lähtisi sääntelemään yrittäjien elämää pykälillä tai tarkastuksilla, sillä yrittäjyys on valinta, johon kuuluu sekä palava into tehdä töitä että riskit.

”Sitä kyllä ihmettelen, että tilastoissa aina erotellaan maa- ja metsätalousyrittäjyys muusta yrittäjyydestä. Maanviljelijän työ on minusta yrittäjyyttä neitseellisimmillään.”