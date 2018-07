Taksiautoilija manaa teiden huonoa kuntoa: "Renkaat ja tuulilasit rikkoutuvat ja auto jäi tielle, kun kivenmurikka hajotti tuulettimen hihnan"

Taksiautoilijoiden huolet eivät rajoitu vain taksiuudistukseen, sillä työtä vaikeuttavat myös huonokuntoiset maantiet.

”Viime talvena hiekkapohjaiset maantietkin olivat niin huonossa kunnossa, että niillä oli painorajoituksia. Ja kun niitä on korjattu, niitä on korjattu ihan hirveällä murskeella”, joutsalainen taksiyrittäjä Martti Kuitunen kertoo.

”Joutsassakin on mennyt joka taksilta vähintään yksi rengas. Tuulilasiin on tullut irtokivistä säröjä. Eilen minulta jäi auto tielle, kun meni tuulettimien hihna. Kivenmurikka oli päässyt konehuoneeseen pohjamuovien välistä, kun irtokiveä on joka paikassa”, Kuitunen kiroaa.

Hän haluaa ”lähettää noottia tiehallinnolle” teiden järkyttävästä kunnosta.

”Teiden kunnossapito on kilpailutettu säästöjen takia, ja se tekee nyt kiusaa liikennöitsijöille täällä maaseudulla”, Kuitunen huomauttaa.

”Moni hiekkapohjainen maantie sivummalla oli mennyt talvella niin huonoon kuntoon, ettei autolla päässyt edes lävitse vaan piti kiertää 20 kilometriä.”

”Myös isompien maanteiden kunto on huonontunut.”

