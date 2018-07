Jokaisen posliinikupin korva pyyhkäistään tehtaalla puhtaaksi käsin – Suomalaisyritys tahtoo säilyttää keramiikkataidot kotimaassa

Porvoossa sijaitsevalla Vaja Finlandin tehtaalla valetaan vielä kaikki astiat käsin, vaikka toisessa tuotantohuoneessa on sotilaallisessa rivissä valtavia koneita, jotka tekevät työn huomattavasti nopeammin. Niitä aletaan ottaa hiljalleen käyttöön, kunhan kesälomakausi on ohi.

Astioiden valaminen on totisesti minuuttipeliä. Jos kaikki ei ole juuri mallipiirrosten millintarkkojen ohjeiden mukaista, saattaa yli tuhatasteiseksi lämpiävästä polttouunista tulla ulos ties mihin suuntaan vääntyneitä astioita. Ja sehän on selvä, että rikkinäiseltä lautaselta ei kukaan ala ruokaansa syödä.

Hän on juuri aloittanut seitsemän posliinipurkin valmistamisen. Tasan 40 minuutin päästä Svensk-Armstrong kaataa ylimääräisen massan ulos muotista. Jos se on paikallaan liian kauan, tulee astian seinämistä turhan paksut.

Sekuntiviisari ponkaisee askel kerrallaan kohti kellotaulun yläreunaa. Kun se on saavuttanut matkansa lakipisteen, Lisa Svesk-Armstrong alkaa kaataa kastelukannun näköisestä astiasta juoksevaa savimassaa muotteihin.

"Minulla on muotoilijan koulutus ja Fredillä mallimestarin osaaminen. Meitä alkoi kiinnostaa mitä saisimme aikaiseksi kahdestaan, kun voimme tehdä mitä vaan", Lamberg sanoo.

Vaja Finlandin logon päällä on kolmionmuotoinen katto. Sekä logo että koko yrityksen nimi on saanut nimensä erään loviisalaisen talon pihassa sijainneesta punaisesta vajasta.

Lamberg puolestaan aloitti työnteon Arabian koristelupuolella hieman myöhemmin. Sittemmin hän siirtyi tuotannon puolelta koristeiden tuotekehittelyyn. Lamberg on muun muassa piirtänyt puhtaaksi monia muumimukien piirroksia.

Kun puhutaan Vaja Finlandista, on pakko puhua myös Arabiasta. Ilman perinteikästä suomalaista muotoiluyritystä Lambergin ja Owrenin yritystä ei nimittäin luultavasti olisi olemassakaan.

Vuonna 2011 Vaja Finland esitteli ensimmäiset astiansa Berliinissä, ja sen jälkeen astioita on kysytty hurjempaa tahtia kuin pariskunta on niitä ehtinyt valmistaa. Kahdestaan tällaisesta urakasta ei selvinnyt.

Pian kävi selväksi, että myöskään pihamökin 30-neliöinen työtila ei enää riittänyt keramiikkapajalle. Pariskunta oli joutunut luovuttamaan kodistaan puolet yrityksensä käyttöön, mutta siitäkään huolimatta he eivät pystyneet valmistamaan tarpeeksi astioita.

Pariskunta olisi halunnut jäädä Loviisaan, mutta kun sopivaa tilaa ei löytynyt, päätyivät he Porvooseen. Paikalliset tuntevat metsän reunassa seisovan rakennuksen vanhana Robbarina, sillä siinä toimi ennen Robinhood-myymälä.

Nyt yrityksessä on neljä kokoaikaista ja yksi osa-aikainen työntekijä. Kolme heistä on vanhoja arabialaisia. Elokuussa aloittavaa verkkokauppaa ja tehtaanmyymälää varten on palkattu uusi työntekijä.

Lamberg ja Owren ovat paljosta kiitollisia Arabialle, mutta myös siellä on seurattu heidän yritystään mielissään.

"Monet ovat tyytyväisiä että jatkamme, ettei kaikki tietotaito häviä", Owren sanoo.

Alan suurista toimijoista enää Pentik valmistaa astioita Suomessa. Arabian keramiikkatehdas Helsingissä lakkautettiin vuonna 2016.