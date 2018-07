Tylsän valokuvauksen työpajassa opit latteita kontrasteja ja kuulet tympeitä alustuksia

Läntisellä Uudellamaalla toimivan Hiiden opiston tulevan kauden ohjelma sisältää tuttua tarjontaa, kieliä, liikuntaa, käsitöitä. Kunnes silmiin sattuu kurssi, joka pysäyttää: Tylsän valokuvauksen työpaja.

Sisältösuunnitelma on hykerryttävä.

Työpajassa opetellaan esitteen mukaan kuvaamaan tylsiä valokuvia kuvaustehtävien avulla.

Tympeä ja mitäänsanomaton alustus luvataan muun muassa aiheesta huono valaisu ja lattea kontrasti. Houkuttelevalta kuulostaa myös aihe "kuva kuin elämä – opi näkemään tylsyys ympärilläsi".

Ankeutta opitaan luomaan värisävyillä, esimerkkinä beigen ja harmaan ikuinen liitto.

Osanottajille luvataan, että "työpajassa katsellaan aikaansaannoksia ja saadaan huonoja neuvoja".

Työpajan vetäjä Matti Pirhonen kertoo pitäneensä vastaavan tyyppisen kurssin jo viime vuonna. Se oli Länsi-Uudenmaan taitelijaseuran vuosinäyttelyn oheistapahtuma.

Työpaja tuli täyteen, ja jonossa olleille oli järjestettävä toinen.

Kun Pirhonen ryhtyi Hiiden opiston tuntiopettajaksi, oli luonnollista jatkaa hyvin menestynyttä teemaa.

Pitääkö työpajan osallistujien olla innostuneita?

"Minä kun vähän aikaa jorisen, niin into häviää", Pirhonen lupaa.

"Minulla on erittäin tylsät ja ankeat powerpoint-tyyppiset esitykset, tosin niitä ei ole tehty powerpointilla. Niissä ei todellakaan ole yhtään efektiä eikä muuta sellaista."

Pirhonen kritisoi sitä, että valokuvien pitää nykyään olla yltiövärikkäitä, kiinnostavia ja photoshopattuja.

"Kuitenkin elämä on oikeasti ankeata ja harmaata. Käydään töissä, hoidetaan työmatkat, syömiset, suihkussa käymiset, nukkumaan menot. Ei siinä mitään erityisen hohdokasta ole."

Sitä aitoa tylsää ja ikävää elämää haetaan työpajassa valokuvauksen keinoin, hän toteaa.

Tylsyys on hänen mukaansa ihmiselle hyväksi, suorastaan välttämätöntä. "Jos on aina meno päällä, ei osaa rauhoittua."

"On järkyttävää, kun radiokanavalla mainostetaan jotain urheilupakettia lupaamalla, että ei koskaan yhtään tylsää hetkeä. Aivan hirvittävää elämää sellainen."

Täydellisyyttä Pirhonen ei omien sanojensa mukaan jaksa ollenkaan. "Paitsi täydellistä tylsyyttä."

Itsestään Pirhonen ei luonnollisesti löydä mitään järin kiinnostavaa kerrottavaa. "Olen tyyppi, jonka vitseille nauretaan lähinnä säälistä."

Hän on toiminut vuodesta 2002 lähtien pääasiassa valokuvausyrittäjänä.

"Voisi kuvitella, että se on hohdokasta hommaa, mutta ei ole. Kun joskus kuvaa vaikka jotain julkkista ja hänen kanssaan juttelee, niin huomaa, ettei ne oikeasti mitään kiinnostavia ole."

Mieluiten Pirhonen kuvaa vedessä olevia kiviä tolkuttoman pitkällä valotusajalla. "Esimerkiksi puolen tunnin valotuksella pimeänä syysiltana. Se on vähän jännää, kun ei näe edes tarkentaa."

Kamera on luonnollisesti täysin manuaalinen filmikamera.

Pirhonen kertoo, että hänellä on menossa myös liikkuvan kuvan tylsyysprojekti.

"Youtubessa on parikin kanavaa nimeltään The most boring channel ever. Yksi niistä on minun. Siellä on kohtuuttoman pitkiä videoita, joissa ei tapahdu mitään."

Hän kertoo, että aikanaan tylsin video kautta aikojen oli sellainen, jossa oli kuvattu kymmenen tunnin ajan tiiliseinää. "Pistin paremmaksi ja kuvasin kymmenen ja puoli tuntia valkoista kipsilevyseinää."

"Saattaa olla, ettei sitä ihan hirveän moni ole katsonut läpi. Se ei taustalla pyöriessäänkään ole kovin elähdyttävä."

Tylsyyden ilosanomaa hän haluaa levittää niin työpajojen kautta kuin muutenkin. "Kaiken kohkaamisen ja häsellyksen keskellä jokaisen kannattaisi koettaa löytää oma tylsä itsensä."