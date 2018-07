Vastaa MT:n visailuun: Kummalla presidenttiparilla on isompi ikäero, Saulilla ja Jennillä vai Donaldilla ja Melanialla?

10 kysymystä 27.7.2018 Mitä tarkoittaa Rauman murteen sana mullismoukku? Mitä tarkoittaa lappilainen sana lompolo? Mikä on kaavi? Kummalla presidenttiparilla on isompi ikäero? Sauli Niinistöllä ja Jenni Haukiolla vai Donald ja Melania Trumpilla? Kuka on kuvassa? Kuinka paljon metsää paloi Pyhärannassa riehuneessa palossa? Mikä on Luonnonvara­keskuksen ennuste tämän vuoden viljasadoksi? Kumpi on alkuvuoden liikevaihdolla mitattuna suurempi yhtiö, Atria vai HK Scan? Mikä on Helena Levee­lahden päälaji? Kuka voitti Tour de France -pyöräilykisan eli Ranskan ympäriajon viime vuonna?