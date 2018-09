Vähävaraisia perheitä voi auttaa ostamalla verkkokaupasta koko viikon ruokakassin – tarjolla ainoastaan kasvisruokaa

Tällä viikolla toimitettiin ensimmäiset Venner-ruokakassit vähävaraisten lapsiperheiden kotiovelle. Tänä vuonna perustetun yrityksen ruokakasseissa on ainekset seitsemään lämpimään ateriaan 4–6 hengelle.

Yhteiskunnallisen yrityksen ideana on, tarjota helppo väylä lapsiperheiden auttamiselle. Yhden ruokakassin hinta on 90 euroa, ja sen maksamiseen voi osallistua kuka tahansa. Jos omat rahat eivät riitä koko kassin rahoittamiseen, voi hinnasta maksaa vaikka kuudesosan eli 15 euroa. Tähän mennessä apua on tarjottu yli 200 ruokakassin verran.

Ruokakassit toimittaa Kauppahalli24, eivätkä ne eroa tavallisista tilauksista ulkonäöltään.

Ruokakassin idea on tarjota vähävaraiselle lapsiperheelle terveellistä ja monipuolista ruokaa sekä samalla opettaa edullisten arkiruokien valmistusta. Kassit toimitetaan kotiin asti, sillä kaikilla perheillä ei ole mahdollisuutta hakea ruokaa kaukaa ja näin kuljetus pidetään mahdollisimman yksinkertaisena.

Suurin osa ruokakassin hinnasta käytetään ruokien raaka-aineisiin, kassiin lisättävään D-vitamiinipurkkiin sekä ruuan keräilyyn ja kuljetukseen. Kahdeksan prosenttia lahjoitetuista varoista ohjataan reseptiikkaan ja ravitsemukselliseen suunnitteluun.

Aluksi Venner toimii vain pääkaupunkiseudulla, mutta tarkoitus on laajentaa myös laajemmalle alueelle. Autettavat perheet on löydetty Hope ry:n kautta. Toimintaa ovat tukemassa muun muassa Arman Alizad ja Jenni Pääskysaari.

Ruokakassin aineksista voi valmistaa esimerkiksi kesäkurpitsarisottoa pavuilla, linssibolognesea ja porkkanalettuja. Kassin sisältö on mitoitettu niin, ettei siitä jää ruokahävikkiä.

Kaikki reseptit ovat maidottomia, lihattomia ja gluteenittomia, jotta ne sopisivat mahdollisimman monille perheille.

"Toki edullisuusaspekti on huomioitu, sillä ajatuksena on lisätä ymmärrystä ravitsevien, edullisten ja herkullisten kasviproteiinien helposta käytöstä", Emilia Järvinen Venneriltä kertoo.

Kassien sisältö vaihtuu satokauden mukaan, joten reseptejä päivitetään loppuvuodesta.

"Tätä ennen kukaan perhe ei ehdi saada kassia kahta kertaa, sillä avuntarvitsijoita on niin paljon", Järvinen sanoo.

23.9.2018 15.00 Lisätty maininta, että Venner on yhteiskunnallinen yritys.