Arvio: Yhden näyttelijän esityksessä nainen muuttaa maalle, ahdistuu ja muuttuu loputtomaksi tehtävälistaksi

Harvassa ovat ne näyttelijät, jotka pystyvät pitämään yleisön otteessaan tunnin mittaisen monologin ajan. Ei taukoja, ei tanssinumeroita eikä edes mainittavaa valo- tai videoilakointia. Vain tarina, jota näyttelijä kertoo yleisölleen.

Tällaiseen suoritukseen kykenee Pirjo Määttä, joka loistaa koskettavassa Lista-näytelmässä Kansallisteatterin pienellä Omapohja-näyttämöllä.

Nainen on halunnut muuttaa maalle, mutta elämä rauhallisessa kylässä ei olekaan sellaista kuin hän on kuvitellut. Pitkien työmatkojen uuvuttama mies on etäisempi kuin aikoihin, ja naisen elämä täyttyy tehtävien asioiden listoista.

Naapurissa asuva Camilla on boheemi äiti, joka tuppautuu kylään, vaikka hänen seuransa ei naista juuri sillä hetkellä kiinnostaisi. Mutta kun Camilla kuolee pian viidennen lapsensa syntymän jälkeen, naisen mieli järkkyy.

Lista on kaunispiirteinen kuvaus elämästä, jonka järjettömyyteen pyritään etsimään järjestystä vaikka väkisin. Mitä ahdistavampia aiheita nainen yksipuhelussaan lähestyy, sitä useammin hänen kerrontansa katkeaa arkisten töiden luetteloon. Itse asiassa valkoisessa, kangaspaloin koristellussa mekossaan nainen näyttää itsekin yhdeltä listojen kokoelmalta.

Pirjo Määttä onnistuu loihtimaan näyttämön ja katsomon välille unenomaisen tunnelman, josta irtautuminen loppuaplodien aikana tuntuu haastavalta. Sydänalaa kouraisee ajatus ihmisistä, jotka ovat yksin ajatustensa pyörremyrskyjen kanssa. Ja kyllä, tämän esityksen päätteeksi useampikin katsoja pyyhki silmäkulmiaan.

Lista Kansallisteatterissa Helsingissä ainakin joulukuuhun asti.