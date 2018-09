Mikä on miesten maratonin MM-aika? Mittaa tietosi MT:n visassa!

10 kysymystä 28.9.2018 Mitkä olivat suosituimmat vuonna 2017 annetut tytön ja pojan nimet? Mitkä nimet saavat nimipäivän kalenteriin vuonna 2020? Mikä oli Gösta Sundqvistin bändi? Minkä maakunnan laulu alkaa sanoin: ”Missä maat on mainiommat, vetreämmät veet”? Missä sijaitsee Petkeljärven kansallispuisto? Arvometsä on... Mikä joukkue voitti pesäpallon naisten ja miesten SM-sarjat? Mikä on miesten maratonin MM-aika? Milloin Suomessa siirryttiin ensimmäisen kerran kesäaikaan? Missä paloi äskettäin vanha puukirkko?