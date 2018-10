"Välillä menee hyvin ja välillä ei mene niin hyvin" – Juha Ilmari Laine tekee Kansanradion kohokohdista hauskoja animaatiovideoita

Video alkaa yskähdyksellä. Täytyy saada ääni kulkemaan.

"Joo, no, päivää. Tuota... Mä sanoisin noin yleisesti koko valtakunnalle, että välillä menee hyvin ja välillä ei mene niin hyvin. Että koittakaa kestää! Ei muuta – siis toistaiseksi."

Parikymmentä sekuntia kestävällä videolla esiintyy risupartainen ukko. Vaikka piirroshahmo on kuvitteellinen, saattaa puheenvuoro olla tuttu Ylen Kansanradion uskollisimmille kuuntelijoille. Kyseessä on nimittäin aito puhelu suosittuun radio-ohjelmaan.

Lyhyt animaatio on julkaistu Kansan kasvot -tilillä kuvapalvelu Instagramissa, ja sitä on katsottu tuhansia kertoja. Hitiksi kohonneen tilin taustalla on helsinkiläinen Juha Ilmari Laine.

Idea Kansan kasvoihin syntyi, kun Laine kuunteli uusimman Kansanradion Uudenvuoden cocktail! -ohjelman reilut puoli vuotta sitten.

"Siinä lähetyksessä oli niin moni hyviä timantteja, että ne jäivät päähän pyörimään. Ne olivat niin hauskoja ja mieleenpainuvia juttuja", Laine kertoo.

Mitään suurempaa suunnitelmaa Laineella ei ollut, kun hän alkoi tehdä lyhyitä videoita Kansanradioon soittaneista ihmisistä. Elokuun alussa perustettu Instagram-tilin seuraajamäärät ovat nousseet kuitenkin nopeasti.

Kansan kasvojen innoittajana toimii brittiläinen hupailusarja Creature Comforts, jossa oikeiden ihmisten haastattelujen ääniraitaa kuvitetaan vaha-animaatioilla. Vaikka äänessä ovat siis oikeasti ihmiset, saattaa ruudulla loikoilla vaikka vahaleijona tai -jääkarhu.

Laine ei luonnollisesti tiedä, miltä Kansanradioon soittavat ihmiset näyttävät. Hän pyrkii luomaan tarinalle uskottavat kasvot.

"Se on aika intuitiivinen juttu. Otan vain kynän käteen ja alan piirtää. Ihmisten kasvot ovat aina kiehtoneet minua. Naama kertoo monta tarinaa, vaikka siinä ei tapahtuisi mitään – kaikki viivat, uurteet, ilmeet ja mikroilmeet."

Ensin Laine tiivistää puheenvuoron hyvin lyhyiksi, sen jälkeen hän piirtää hahmon kasvot piirtopöydällä. Lopuksi hän animoi silmät ja suun niin, että hahmo näyttää puhuvan. Aikaa tähän kaikkeen menee keskimäärin kaksi tuntia.

"Ne ovat rakkaita lapsiani. Piirtelen päivät ja katselen illat. Olen itse sarjani suurin fani."

Yksikään alkuperäisistä soittajista ei ole vielä ollut Laineeseen yhteydessä. Ehkä he eivät ole vielä törmänneet videoihin. Laine itse asiassa vähän jännittää mahdollisia yhteydenottoja.

"En tiedä, miten ihmiset suhtautuvat näihin. En tiedä, miltä itsestäni tuntuisi, jos olisin soittanut radioon, ja joku olisi tuonut sen eri formaattiin ja piirtänyt jutulleni ihan eri kasvot kuin itselläni on. Vängältä se varmaan tuntuisi, mutta en usko, että pahastuisin."

Laineen tarkoitus ei ole missään tapauksessa tehdä kenestäkään pilaa. Lähtökohtaisesti hän rajaa ulkopuolelle Kansanradion vakavamman sisällön – yksinäisyyden, köyhyyden ja kurjuuden.

"Siinä menee raja. Minua puhuttelevat eniten absurdit jutut, joihin voi samaistua. Sellaiset puhelut, joita olisin itsekin voinut soittaa."

Eräässä videossa mies esimerkiksi esittää hyvin yksinkertaisen Kalevala-rockin. Samanlaisia rallatuksia Laine laulaa tyttöystävälleen lähes päivittäin.

Tavallista arkea kuvaavat videot tuntuvat vetoavan myös muihin. Laineelle parasta palautetta on se, että ihmiset jakavat päivityksiä ystävilleen saatesanoilla oman elämänsä kommelluksista.

Kansan kasvot on Laineelle faniprojekti ja oma harrastus, vaikka hän työskenteleekin mainosalalla.

Eräs asia häntä kuitenkin jännittää: hän ei ole ollut yhteydessä Yleisradioon, vaikka videoiden ääniraidat onkin otettu Kansanradiosta.

"Pitkän tähtäimen haave on, että Yle ostaisi Kansan kasvot ja tekisi siitä osan Kansanradion kokonaisuutta. Pahin painajaiseni taas on, että Yle haastaa minut oikeuteen."

Vielä yhteydenottoa ei ole tullut, joten Laine jää odottamaan, käykö toteen unelma vai painajainen.