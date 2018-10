Lääkäri myönsi Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon uudelle lastensairaalalle

Tämänvuotisen Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saa Helsinkiin valmistunut Uusi lastensairaala. Palkinnon saajasta päätti tällä kerralla oikeushammaslääkäri Helena Ranta.

Ranta valitsi lopullisen voittajan viidestä esiraadin nimeämästä finalistista.

Viidettä kertaa myönnetyn palkinnon ehdokkaita olivat lastensairaalan ohella Helsingissä sijaitsevat Amos Rex -taidemuseo, Lallukan taitelijakoti ja Helsingin yliopiston Tiedekulma sekä Kuhmossa sijaitseva Tuupalan puukoulu.

Ranta kiittelee voittajan innovatiivista suunnittelua, jossa on mukaan otettu alusta asti potilaat ja heidän omaisensa.

Uusien tilojen ja hoidon järjestämisen tarkoitus on helpottaa sekä lapsen että heidän omaistensa arkea raskaissa elämäntilanteissa.

"Sisääntuloaulan seinässä on teksti: Yhdessä jok’ikisen lapsen turvaksi – Tillsammans för varje barns trygghet. Tähän mottoon meidän kaikkien on helppo yhtyä. Lapset ovat saaneet sairaalan, jonka jokainen yksityiskohta on tarkoin harkittu heidän toipumistaan ja hyvinvointiaan ajatellen."

Uuden lastensairaalan on suunnitellut Arkkitehtitoimisto SARC ja Arkkitehtiryhmä Reino Koivula, johon kuuluvat Antti-Matti Siikala, Sarlotta Narjus, Sakari Forsman ja Susanna Kalkkinen.

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin arkkitehtuurin tuomaa kulttuurista pääomaa.