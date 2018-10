Millä kotieläimellä on suorakulmion muotoiset pupillit? Mittaa tietosi MT:n visassa!

10 kysymystä 5.10.2018 Mikä on Suomen pienin kalalaji? Millä kotieläimellä on suorakuolmion muotoiset pupillit? Mikä on lajiltaan Maantiekiitäjä, jota Kelju K. Kojootti animaatiossa väsymättä jahtaa? Ketkä lakkoilivat keskiviikkona puolustaakseen nykymuotoista irtisanomissuojaa? Minkä niminen hurrikaani aheutti taannoin pahoja tuhoja Etelä- ja Pohjois-Carolinassa? Kuka entinen presidentti vieraili Suomessa viime viikolla? Kun Oulussa maistuisi kompiainen, mitä sanoja silloin halajaa? Miten sanotaan saameksi hyvää päivää? Minkä maan lippu tämä on? Mikä on pinta-alaltaan Yhdysvaltain suurin osa­valtio?