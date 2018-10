Näin saunoo Suomen saunaseuran varapuheenjohtaja: "Ei ole oikeita tai vääriä tapoja – vastan voi tehdä vaikka kuusesta"

Sauna on aina ollut Suomen saunaseuran varapuheenjohtaja Ritva Ohmeroluomalle pysähtymisen paikka. Erityisen tärkeäksi henkireiäksi se muodostui ruuhkavuosina.

"Sehän on meille suomalaisille pyhä paikka. Kun suomalaiset alun perin saunoivat maakuopassa, ei kyseessä ollut peseytyminen vaan nimenomaan löylyn eli pyhän hengen palvominen. Minulle sauna on ollut kiireisen elämän vastapaino. Kun on lapset ja työ, niin sitä juoksee muuten aina hiki lipassa."

Entä mitkä ovat varapuheenjohtajan tärkeimmät saunomissäännöt?

"Ei ole oikeita tai vääriä tapoja saunoa, on vain erilaisia", Ohmeroluoma linjaa.

"Mennään joukon mukana."

Hän saunoo mieluusti ystävien kanssa, mutta voi yksinkin saunoa useamman tunnin.

"Teen lämmitysvaiheessa voimistelu ja joogaliikkeitä. Saunoessa välillä vilvoittelen ja juon paljon vettä. Löylyn pitää olla aika napakka, niin että se ottaa syliinsä ja kuumuus kirpaisee, sitten rauhassa odotetaan se loppuun ennen kuin heitetään lisää."

Vastoja Ohmeroluoma teki aikaisemmin aina juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina Hilma-tätinsä kanssa.

"Ne kuivatettiin ja säilöttiin suolassa. Ennen joulua kävin sitten aina maalla ja serkkutyttöni vihtoi minut saunassa kunnolla."

Vastan voi tehdä paitsi koivusta, myös lepästä, tammesta tai kuusesta.

"Kun kuusivastan hautoo huolella, se on ihan pehmeä. Itse laitan sen usein jo lämmitysvaiheessa vähän kädenlämpöistä kuumempaan veteen mutta tulikuumassa en kyllä hauduta vastaa ollenkaan."

Saunan oikeasta lämpötilastakin on monta mielipidettä. Ohmeroluoma lämmittää saunan 70-80 asteiseksi.

"Sen kuumempi ei varsinkaan pienessä saunassa ole miellyttävä. Kiukaan kivet on oltava kunnossa, ne eivät saa rapautua."

Saunaseuran toimintaan Ohmeroluoma tuli ensin mukaan vain saunojaksi.

"Viitisen vuotta sitten aloitin seuran tarkastusvaliokunnassa ja siitä siirryin taloustoimikuntaan. Johtokuntaan lähtiessäni totesin, että saunomisen saaminen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listaan kiinnostaa ja olen valmis siihen panostamaan."

Sauna Unescoon -projekti on nyt täydessä käynnissä ja Ohmeroluoma on hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja. Museovirasto johtaa hanketta ja saunaseurat keräävät esimerkkejä siitä, miten merkityksellistä saunominen suomalaisille.

"Olen itse saanut Saunaseurassa paljon hienoja muistoja. Yksi niistä on, kun Englannin prinssi Edward ja hänen vaimonsa Sophie Rhys-Jones kävivät muutama vuosi sitten Suomessa. Edwardin isä prinssi Philip kävi Vaskiniemessä saunomassa vuonna 1952, Edward pääsi puolestaan vihkimään sauna numero kuuden käyttöön."

Ohmeroluoma ja muutama muu saunaseuralainen oli kutsuttu paikalle esittelemään kuninkaallisille avantouintia.

"Kauheasti he ihmettelivät, että tuleeko siitä terveeksi vai entistä sairaammaksi. Itse olen aina halunnut tavata kuninkaallisia, mutta en koskaan arvannut että se tapahtuu kylpytakissa ja villasukissa."