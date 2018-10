Loppuunmyydyssä huulipunassa näkyy kemianteekkarin kädenjälki

Ostaisitko luonnonaineista valmistetun huulipunan, joka on pakattu kauniiseen koivupuiseen hylsyyn?

"Sellutehdas on mun painajainen!"

Puunjalostustekniikka, jota moni sellu- ja paperitehtaan johtajakin on aikoinaan opiskellut, on nykyisin osa bio- ja kemiantekniikan pääainetta. Maunuvaara ei kuitenkaan tavoittele sellutehtaan johtajan pallia.

Maunuvaara on siis varsinainen unelmaopiskelija vuodesta 2010 asti toimineessa Aalto-yliopistossa.

Tänä syksynä Maunuvaara on paitsi oikea yrittäjä myös kolmannen vuoden bio- ja kemiantekniikan opiskelija Aalto-yliopistossa. Sivuaineenaan hän lukee muotoilua.

Idea huulipunasta syntyi vuosi sitten kesällä ChemArts-opintokokonaisuutta suorittaessa. Se on kolme kuukautta kestävä kesäkurssi, jolle saavat osallistua Aalto-yliopiston kemiantekniikan ja muotoilun opiskelijat. Maunuvaaran kurssilla osallistujia oli vajaat parikymmentä, valtaosa muotoilun puolelta.

Kurssin tehtävänanto oli yksinkertainen: "Tehkää oma projekti."

Maunuvaara oli innoissaan. Alusta alkaen oli selvää, että hänen projektinsa olisi luonnonkosmetiikkaa. Maunuvaara tilaili erilaisia luonnonvahoja ja -rasvoja ja käytti kesän tiedejulkaisujen lukemiseen ja tuotteiden ominaisuuksiin perehtymiseen.

"En ole asiantuntija kertomaan, mitä kenenkin pitää käyttää. Mutta jos itse teen kosmetiikkaa, haluan tehdä sellaista, jonka puhtaudesta ja luonnollisuudesta olen varma."

Maunuvaaran mielestä kemiantekniikan opiskelu on oiva tausta luonnonkosmetiikan parissa työskentelyyn. Netissä on valtavasti kirjoituksia, joista paistaa läpi, ettei kemia ole hallussa.

"Siellä droppaillaan sanastoa. Saatetaan sanoa esimerkiksi, että tuotteessa on 'ihania peptidisidoksia'. No, niitä on kaikissa proteiineissa, eikä peptidisidoksilla ole sellaista parantavaa vaikutusta, josta tuon tyylisillä mainoslauseilla pyritään luomaan mielikuvaa."

Syntyi siis huulipuna, jonka ainesosalista on tekijällään hallissa. Huulipunissa on jojoba-, manteli- ja risiiniöljyä, auringonkukka-, mehiläis- ja karnabauvahaa, silikaa sekä kaoliinia. Pigmentteinä on käytetty titaanidioksidia, rautaoksideja ja ultramariinia.

EU-lainsäädännön mukaan kaikkien ainesosien pitää olla kosmetiikkahyväksytettyjä. Siitä seuraa, että kaikki kosmetiikka valmistetaan rajatusta – vaikkakin laajasta ja koko ajan laajenevasta – määrästä ainesosia. Jos haluaa ottaa käyttöön uuden, edessä on kallis lupaprosessi. Sellaista aloitteleva yritys ei yleensä tee.