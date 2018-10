10 kysymystä 12.10.2018 Minä vuonna Olkiluoto 3 -ydinvoimalan rakennustyöt alkoivat? Entä milloin Olkiluoto 3 -voimalan piti alkuperäisen aikataulun mukaan valmistua? Mikä näistä on eniten maailmassa käytetty energianlähde? Antarktiksella mitattiin vuonna 1983 kylmin koskaan maapallon mitattu lukema. Paljonko se oli? Korkein virallinen lämpötila Suomessa 37,2 °C mitattiin Liperissä. Minä vuonna se olikaan? Kuinka monta platinalevyä (tupla- ja multiplatinat mukaan lukien) Eppu Normaali on julkaissut? Kuinka monta oopperaa Kaija Saariaho on säveltänyt? Kuuluvatko hatikat... Mikä on toppo? Mihin liittyy termi lapskoussi?