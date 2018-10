IS:n seksikysely paljastaa: Halsualla ja Kittilässä harrastetaan eniten seksiä

Ilta-Sanomien tekemän seksikyselyn perusteella seksiä harrastetaan erityisen aktiivisesti Pohjanmaalla ja Lapissa.

Kaikkein ahkerimmin seksiä harrastetaan kyselyn mukaan Keski-Pohjanmaalla Halsualla sekä Lapissa Kittilässä. Kummassakin kunnassa vastaajat kertoivat kyselyssä harrastavansa seksiä kolme kertaa viikossa.

Kittilän ja Halsuan asukkaiden seksiaktiivisuus on jopa kaksinkertainen suomalaisten keskiarvoon verrattuna, sillä kyselyn perusteella suomalaiset harrastavat seksiä keskimäärin 1,5 kertaa viikossa. Kaikkein aktiivisimpia peiton heiluttelijoita ovat 18–25-vuotiaat. Heistä nimittäin yli 64 prosenttia sanoi harrastavansa seksiä vähintään viikoittain.

Vähiten seksiä taas harrastetaan kyselyn mukaan Luumäellä. Siellä seksikertoja on vain 0,7 viikkoa kohden. Toiseksi vähiten seksikertoja viikkoa kohden on parkanolaisilla, joilla tuo luku on 0,8.

Yli kymmenen vastaaja saatiin kyselyyn yhteensä 223 kunnasta. Kyselyssä ei otettu kantaa seksin muotoon eli esimerkiksi siihen, onko kyse sooloseksistä.

